HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Hai người đàn ông dùng chân đẩy ô tô gây chú ý ở Nha Trang

K. Nam

(NLĐO)- Một clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi xe máy đẩy ô tô ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu hút cộng đồng mạng

Sáng 5-11, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và đang xác minh vụ hai người đàn ông dùng chân đẩy ô tô trên đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang.

Trước đó, một người dân ghi lại cảnh hai người đi xe máy mang biển số 79T2-93xx và 79H2-60xx dùng chân đẩy ô tô biển số 20A-109xx. Trong đó, người điều khiển xe 79T2-93xx không đội mũ bảo hiểm.

Clip: Hai người đi 2 xe máy dùng chân đẩy ô tô ở Nha Trang

Clip được đăng lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận. Trong đó, nhiều người cho rằng hành vi này không tuân thủ pháp luật, có thể gây tai nạn cho chính họ và người đi đường.

Tin liên quan

Clip tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội

Clip tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp ở Nha Trang gây xôn xao mạng xã hội

(NLĐO)- Lãnh đạo phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xác minh clip một tài xế taxi công nghệ bị đánh tới tấp giữa đường phố

Bé trai 4 tuổi được sinh ở Nhật Bản, bị bỏ rơi tại Nha Trang

(NLĐO) - UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã đưa bé 4 tuổi bị bỏ rơi ở Nha Trang về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để bảo vệ quyền lợi

Bất ngờ con trăn dài 2 m quấn trên cây gần Bến tàu du lịch Nha Trang

(NLĐO) - Một con trăn dài 2 m quấn trên cây gần bên tàu du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tuy nhiên không ai xử lý nên người dân đã tự bắt đem đi

Nha Trang Khánh Hòa hai xe máy dùng chân đẩy ô tô
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo