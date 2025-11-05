Sáng 5-11, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và đang xác minh vụ hai người đàn ông dùng chân đẩy ô tô trên đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang.

Trước đó, một người dân ghi lại cảnh hai người đi xe máy mang biển số 79T2-93xx và 79H2-60xx dùng chân đẩy ô tô biển số 20A-109xx. Trong đó, người điều khiển xe 79T2-93xx không đội mũ bảo hiểm.

Clip: Hai người đi 2 xe máy dùng chân đẩy ô tô ở Nha Trang

Clip được đăng lên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận. Trong đó, nhiều người cho rằng hành vi này không tuân thủ pháp luật, có thể gây tai nạn cho chính họ và người đi đường.