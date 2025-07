Ngày 8-7, Công an TP HCM cho biết Công an phường Chợ Quán vừa tìm thấy tài sản cho 2 người dân bị thất lạc.

Công an trao trả tài sản cho ông Chính.

Lúc 8 giờ sáng 7-7, ông Nguyễn Văn Chính (46 tuổi, ngụ phường Bình Hưng) trình báo Công an phường Chợ Quán về việc bị thất lạc giỏ xách có chứa máy tính xách tay và một số giấy tờ tùy thân do bản thân bỏ quên trong khi rút tiền tại trụ ATM trên đường An Dương Vương, phường Chợ Quán vào ngày 29-6.

Qua truy xét, rà soát camera, kết quả cho thấy một nam thanh niên đã mang giỏ xách của ông Chính đi khi đến rút tiền tại trụ ATM nêu trên.

Sau khi liên hệ và nam thanh niên này tự nguyện giao nộp lại giỏ xách cùng các tài sản, giấy tờ bên trong, đồng thời trao trả lại tài sản cho ông Chính.

Palvinder Singh Talwar bỏ quên điện thoại trên taxi.

Trước đó, lúc 10 giờ sáng 6-7, Công an phường Chợ quán cũng tiếp nhận trình báo của ông Palvinder Singh Talwar (28 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về việc bỏ quên điện thoại trên taxi trong quá trình di chuyển từ đường Bùi Viện, phường Bến Thành về khách sạn trên Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Công an phường Chợ Quán nhanh chóng trích xuất camera, liên hệ với tài xế taxi và trao trả điện thoại lại cho du khách người Ấn Độ sau đó.