Thời sự

Hai người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy xảy ra tại khu vực ngã ba Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh khiến 2 phụ nữ tử vong tại chỗ

Chiều 28-5, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ ĐT824 - ĐT825, thuộc ấp 3, xã Đức Hòa.

Clip: Va chạm với xe tải khi qua ngã ba, 2 phụ nữ tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe tải biển số 50H-900... do ông Đặng Thành Tâm (SN 1983; ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển lưu thông trên ĐT825.

Tai nạn giao thông Tây Ninh: Hai phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giữa xe tải và xe máy.

Khi đến khu vực ngã ba Đức Hòa, tài xế cho xe rẽ phải sang ĐT824 thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 62H4-41... chạy cùng chiều.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy có 2 phụ nữ là bà N.T.NT (SN 1974) và bà N.T.T (SN 1976), cùng ngụ xã Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.

Hai người phụ nữ tử vong thương tâm dưới gầm xe tải ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Cú va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường. Riêng xe máy bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 3 thuộc Phòng PC08 phối hợp Công an xã Đức Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng đang bị truy nã

