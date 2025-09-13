HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai người Trung Quốc bỏ trốn vì sợ "bị lừa sang Campuchia"

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (Cao Bằng) trao trả hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai người Trung Quốc bỏ trốn vì sợ "bị lừa sang Campuchia"- Ảnh 1.

Trục xuất 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 12-9, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh này vừa phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) bàn giao hai công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh.

Trước đó, ngày 2-9, Công an xã Trường Ninh (Quảng Trị) phát hiện Fu Feng (34 tuổi, quê Giang Tây) và Chen Guanghai (40 tuổi, quê Quý Châu) không có giấy tờ hợp pháp, sau đó bàn giao cho cơ quan chức năng.

Điều tra cho thấy hai người này được các đối tượng trong và ngoài nước tổ chức đưa từ thành phố Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tìm việc. Khi đến địa phận xã Trường Ninh, họ bỏ trốn vì lo sợ bị lừa sang Campuchia.

Chen Guanghai khai từng có 4 tiền án, còn Fu Feng có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản tại Trung Quốc. Công an tỉnh Quảng Trị đã xử phạt hành chính về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh" và ra quyết định trục xuất.

Theo Công an Quảng Trị, việc tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh góp phần ngăn chặn nguy cơ tội phạm, vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trung Quốc nhập cảnh trái phép Quảng Trị Cửa khẩu Trà Lĩnh lừa bán sang Campuchia
