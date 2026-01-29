Hai người tử vong ở TPHCM đang được công an tìm người thân

Ngày 29-1, Công an TPHCM cho hay đang tìm người thân hai nam giới được phát hiện tử vong trên sông Sài Gòn và rạch Giồng Ông Tố để phục vụ điều tra.

Thi thể trôi ở rạch Giồng Ông Tố.

Vào sáng 22-1, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt ở sông Sài Gòn, đoạn bến tàu thủy Bình An (phường An Khánh) nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Ghi nhận cho thấy thi thể nam giới, khoảng 25 - 35 tuổi, mặc quần tây dài màu đen, áo sơ mi đen tay dài. Thi thể bị phân hủy nặng, không còn nhận dạng được.

Vụ thứ hai xảy ra vào sáng 23-1, người dân phát hiện một thi thể ở bờ sông Giồng Ông Tố, đoạn gần công viên Lê Hữu Kiều, đường Lê Hữu Kiều (phường Bình Trưng).

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần ngắn màu xám.

Công an TPHCM ra thông báo người dân nào biết nhân thân, lai lịch hoặc có thông tin về các nạn nhân, đến địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, để cung cấp thông tin.