Hai người tử vong sau khi uống rượu ngâm, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến hai người tử vong sau khi uống rượu ngâm, trú tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, xảy ra ngày 29-1.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ rượu ngâm. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc sau khi sử dụng rượu ngâm, trong đó có hai trường hợp không qua khỏi.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm rượu nghi gây ngộ độc; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công; kịp thời ngăn chặn rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026.