Sức khỏe

Hai người tử vong sau khi uống rượu ngâm, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

N.Dung

(NLĐO) - Sau vụ nghi ngộ độc rượu ngâm làm hai người tử vong, Bộ Y tế đề nghị Đồng Tháp dừng lưu thông sản phẩm liên quan, xử lý nghiêm vi phạm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm khiến hai người tử vong sau khi uống rượu ngâm, trú tại ấp Bình Thới A, xã Bình Trưng, xảy ra ngày 29-1.

Hai người tử vong sau khi uống rượu ngâm, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn - Ảnh 1.

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ rượu ngâm. Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nghi ngộ độc sau khi sử dụng rượu ngâm, trong đó có hai trường hợp không qua khỏi.

Trước diễn biến nghiêm trọng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Đồng Tháp chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các bệnh nhân đang điều trị nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc, dừng ngay việc lưu thông sản phẩm rượu nghi gây ngộ độc; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt là các cơ sở nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công; kịp thời ngăn chặn rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không nhãn mác lưu thông trên thị trường.

Ngoài ra, Sở Y tế Đồng Tháp được yêu cầu thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026.

Tin liên quan

Thông tin bất ngờ về 6 người ngộ độc rượu ngâm trái cây

Thông tin bất ngờ về 6 người ngộ độc rượu ngâm trái cây

(NLĐO)-Tất cả 6 bệnh nhân đều có nồng độ methanol vượt ngưỡng trên 100 mg/dL, rơi vào tình trạng ngộ độc cực kỳ nặng.

Đồng Tháp: 2 người tử vong, 3 người nhập viện sau khi uống rượu ngâm

(NLĐO) - Sau khi uống rượu ngâm dây mỏ quạ, nhiều người trong nhóm nhậu ở Đồng Tháp xuất hiện triệu chứng bất thường, làm 2 người tử vong

Nhiều người nguy kịch sau uống rượu ngâm trái cây

(NLĐO)-Trong số 6 bệnh nhân ngộ độc rượu, hiện còn một người vẫn hôn mê sâu.

ngộ độc ngộ độc thực phẩm Đồng Tháp ngộ độc rượu rượu ngâm Cục An toàn thực phẩm tử vong do rượu ngộ độc rượu ở Đồng Tháp
