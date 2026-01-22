Hai người tử vong vì bị xe tải tông

Sáng 22-1, cơ quan chức năng TP Huế đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị chết xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Quảng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nhật Hoàng.

Thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 48 phút sáng nay, ngày 22-1, tại khu vực gần Trường THPT Tố Hữu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, một xe tải chạy trên Quốc lộ 49B, đoạn qua phường Phong Quảng, đã tông vào xe máy điện của học sinh và xe máy của người dân lưu thông gần khu vực trường.

Tại hiện trường, nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trên mặt đường. Vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, trong đó có một học sinh và một phụ nữ đi chợ.

Sau tai nạn, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.