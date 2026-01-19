HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai nhóm học sinh lên mạng xã hội tập hợp lực lượng, hẹn nhau hỗn chiến

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm học sinh đã hẹn nhau qua mạng xã hội, mang theo hung khí, rượt đuổi trên nhiều tuyến đường.

Ngày 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với 11 bị can là học sinh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: L.Đ.H.N., Đ.H.Q., N.X.T., T.P.T., L.N.L., B.D.T., Đ.V.K., B.T.L. (cùng SN 2009); C.Q.T. (SN 2007); C.Đ.H. và L.Đ.H. (SN 2008). Các đối tượng trú tại các xã Chợ Đồn, Yên Thịnh, Nam Cường (tỉnh Thái Nguyên), hiện đều là học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn xã Chợ Đồn và Nghĩa Tá.

Hai nhóm học sinh lên mạng xã hội tập hợp lực lượng hẹn nhau hỗn chiến - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó tại thôn 4, xã Chợ Đồn, Tổ tuần tra Công an xã Chợ Đồn phát hiện ba đối tượng T.P.T., L.N.L. và N.Q.T. (cùng SN 2010, trú tại thôn Nà Càng, xã Chợ Đồn) điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, chở ba người, không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách, đánh võng. Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng dừng xe và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa L.Đ.H.N. và C.Q.T., hai nhóm thanh thiếu niên, với tổng số 16 đối tượng thuộc xã Chợ Đồn và xã Nghĩa Tá, đã lên mạng xã hội kêu gọi, tập hợp lực lượng để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi hẹn nhau trên mạng, các đối tượng mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao nhọn, phóng lợn, gậy sắt, đinh ba, vỏ chai thủy tinh; điều khiển xe mô tô rượt đuổi và đánh nhau trên các tuyến đường thuộc các thôn 5, 6, 7 và 14 (xã Chợ Đồn). Khi hai nhóm gặp nhau tại đoạn đường nội thị thôn 7, các đối tượng đã ném vỏ chai bia về phía đối phương, gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng.

Sau đó, hai nhóm tiếp tục liên hệ qua mạng xã hội, tập hợp thêm người, chuẩn bị hung khí và hẹn tiếp tục đánh nhau tại địa bàn xã Chợ Đồn. Tuy nhiên, các hành vi này đã bị Tổ tuần tra Công an xã Chợ Đồn kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Cơ quan điều tra xác định hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương. Đối với các đối tượng còn lại chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ cho Công an xã Chợ Đồn để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

