Hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau náo loạn suối Hội Phú

Chiều 28-5, Công an phường Pleiku đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Gia Lai triệu tập 10 đối tượng liên quan đến vụ tụ tập đánh nhau ở khu vực bờ kè suối Hội Phú gây xôn xao dư luận.



Trước đó, tối 27-5, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện 1 đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh thiếu niên có hành vi đuổi đánh nhau ở khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Leiku).

Nội dung clip ghi lại hình ảnh hai nhóm thanh thiếu niên dùng gạch, đá, bình xịt hơi cay... để đánh nhau. Trong đó có 1 đối tượng cầm hung khí như mã tấu.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an phường Pleiku phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương xác minh truy xét. Đến chiều 28-5, lực lượng công an đã triệu tập 10 đối tượng có liên quan đến làm việc.



Bước đầu xác định trong hai nhóm thanh thiếu niên tham gia vụ việc mỗi bên có khoảng 6 người, đi trên 3 xe máy. Khi gặp nhau ở khu vực bờ kè suối Hội Phú, một nhóm đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào nhóm đối phương dẫn đến đánh nhau. Rất may vụ việc chưa gây thương tích cho nạn nhân.

Hiện Công an phường Pleiku đang củng cố hồ sơ xử lý đồng thời tiếp tục truy xét triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Khu vực bờ kè suối Hội Phú là trung tâm của TP Pleiku (cũ), nơi đây tập trung nhiều hàng quán và là điểm đến hấp dẫn đối với người dân địa phương và du khách. Hành vi của hai nhóm thanh thiếu niên đã khiến nhiều người hiếu kỳ tụ tập đến xem gây nên cảnh tượng hỗn loạn tại khu vực.