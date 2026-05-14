Hai tài xế đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng là do va quẹt giao thông

Ngày 14-5, Công an phường Bình Lợi Trung, TPHCM đã mời làm việc Nguyễn Phước Thắng, 45 tuổi, tài xế taxi công nghệ và Ngô Hồng Phi, 53 tuổi, tài xế liên quan vụ "hai người bất ngờ dừng ô tô, đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng".

Tài xế taxi công nghệ và tài xế xe tải đánh nhau giữa đường.

Bước đầu xác định nguyên nhân là do trước đó cả 2 va quẹt giao thông. Bực tức, cả 2 xuống xe đánh nhau giữa đường gây náo loạn khu vực.

Hiện Công an Phường Bình Lợi Trung tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh 2 người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường, cự cãi rồi lao vào xô xát.

Nguyễn Phước Thắng (phải) và Ngô Hồng Phi tại cơ quan công an

Video cho thấy 1 người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới rồi cả 2 đuổi đánh ngay giữa làn xe đang chạy.

Vụ việc được xác định xảy ra khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an TPHCM cảnh báo chỉ vì một va chạm nhỏ, thiếu kiềm chế, nhiều người đã tự biến mình từ người tham gia giao thông thành người vi phạm pháp luật. Hành vi gây rối trật tự công cộng không chỉ ảnh hưởng đến an ninh trật tự mà còn có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.