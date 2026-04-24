Pháp luật

Hai nhóm thanh thiếu niên liên tỉnh lập nhóm kín trên Facebook hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh thiếu niên ở tỉnh Hà Tỉnh và Quảng Trị hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Sáng 24-4, tin từ Công an xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc tụ tập gây rối giữa hai nhóm thanh thiếu niên liên tỉnh thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và theo dõi không gian mạng.

Hai nhóm thanh thiếu niên liên tỉnh lập nhóm kín trên Facebook để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên cùng hung khí tại cơ quan Công an (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, một nhóm thanh thiếu niên tại xã này đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm "giải quyết mâu thuẫn" với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị). Địa điểm được các đối tượng lựa chọn để "nói chuyện" là khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch – vùng giáp ranh giữa hai tỉnh, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Công an xã Phúc Trạch đã nhanh chóng phối hợp với Công an các xã giáp ranh thuộc tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, đồng loạt triệu tập các đối tượng liên quan trong ngày 23-4 để làm rõ, răn đe.

Hai nhóm thanh thiếu niên liên tỉnh lập nhóm kín trên Facebook để hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc với gia đình và các các thanh thiếu niên hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, trước sự chứng kiến của gia đình, các thanh thiếu niên đã thừa nhận hành vi sai trái, nhận thức được hậu quả và ký cam kết không tái phạm.

Hiện lực lượng chức năng đã lập danh sách theo dõi, đồng thời phối hợp với nhà trường, gia đình tăng cường quản lý, giáo dục nhằm phòng ngừa tái diễn.

Tin liên quan

Bài học đắt giá cho nhóm thanh thiếu niên "thích thể hiện" ở Lâm Đồng

Bài học đắt giá cho nhóm thanh thiếu niên “thích thể hiện” ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên ở xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức đua xe, bốc đầu rồi sau đó đăng clip lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Mâu thuẫn nợ nần, nhóm thanh thiếu niên đánh nhau trước mặt hàng trăm học sinh, phụ huynh

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên đã đánh nhau trước cổng Trường THCS Hồng Bàng gây náo loạn khu vực.

Gần 40 thanh, thiếu niên mang hung khí lao vào đánh nhau gây náo loạn ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Khoảng 38 thanh, thiếu niên mang theo hung khí lao vào đánh nhau khiến 3 người bị thương tích, trong đó có 1 người đi đường.

