Bài học đắt giá cho nhóm thanh thiếu niên “thích thể hiện” ở Lâm Đồng

Nhất Đăng

(NLĐO) - Nhóm thanh thiếu niên ở xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức đua xe, bốc đầu rồi sau đó đăng clip lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

CLIP: nhóm thanh thiếu niên xã Quảng Tân tổ chức đua xe rồi khoe lên mạng xã hội.

Ngày 16-4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) đã xác minh, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép xảy ra tại xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép nên vào cuộc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định vào khoảng 10 giờ ngày 8-3, L.A.B. (19 tuổi), V.A.T. (17 tuổi) và V.T.C (17 tuổi), cùng ngụ xã Quảng Tân, điều khiển 3 xe máy đến đoạn đường liên xã thuộc bon Điêng Đu để đua với nhau xem xe ai mạnh hơn.

Tại đây, cả ba đã có hành vi bốc đầu xe, đua xe trái phép, quay clip đăng lên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan công an với sự giám hộ của người thân, các thanh thiếu niên thừa nhận hành vi vi phạm.

Lâm Đồng: Phạt nặng, tịch thu xe của nhóm thanh thiếu niên đua xe - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phạt 26,75 triệu đồng và ra quyết định tịch thu 2 xe máy 

Lực lượng chức đã lập biên bản xử lý đối với V.T.C. về các hành vi: đua xe trái phép; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50 cm3...

Còn V.A.T. bị lập biên bản xử lý về các hành vi: điều khiển xe chạy bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện có dung tích xi lanh trên 50 cm3.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Tổng mức xử phạt đối với các trường hợp nêu trên là 26,75 triệu đồng.

Cơ quan chức năng còn tịch thu 2 phương tiện do 2 thanh thiếu niên vi phạm.

