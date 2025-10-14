Ngày 13-10, Công an TP Hải Phòng cho biết quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được 2 thiếu niên là P.Đ.P. (SN 2011, trú tại TDP Tân Lập, phường Dương Kinh) và N.T.T.A (SN 2009, trú tại tổ 11, phường Dương Kinh) dùng súng ná cao su bắn vỡ kính hai ô tô 45 chỗ đưa đón công nhân tại khu vực đầu đường Tư Thuỷ.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 22 giờ 32 phút ngày 11-10, ô tô BKS 15H-106.xx do anh Đ.X.T. (SN 1989) điều khiển chở 45 công nhân từ một nhà máy về đến đầu đường Tư Thủy, thuộc tố 11, phường Dương Kinh thì nghi bị bắn vỡ khoang kính số 3 bên trái xe.

Chỉ khoảng hơn 2 phút sau, cũng tại khu vực này, chiếc ô tô 45 chỗ BKS 15F-007.xx do tài xế T.X.P. (SN 1990) điều khiển chở hơn 40 công nhân vừa đi qua thì bị bắn vỡ cửa kính bên trái.

Rất may, vụ việc không ai bị thương. Thiệt hại của hai ô tô khoảng 12 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Dương Kinh kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ việc.

Cửa kính ô tô bị bắn vỡ

Khẩu súng ná cao su các đối tượng sử dụng bắn bi vào ô tô

Kết quả điều tra, cơ quan công an xác định vào đêm 12-10, P.Đ.P. (SN 2011, trú tại TDP Tân Lập, phường Dương Kinh) sang chơi nhà N.T.T.A (SN 2009, trú tại Tổ 11, phường Dương Kinh). Sau đó, P.Đ.P và N.T.T.A. lên mái nhà N.T.T.A., P.Đ.P. đã cầm súng ná cao su ngắm bắn vào 3 ô tô, trong đó có trúng vào 2 xe 45 chỗ chở công nhân.