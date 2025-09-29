HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hải Phòng dông lốc khiến 8 người bị thương, trên 200 nhà dân bị tốc mái

Tr.Đức

(NLĐO)- Trận dông lốc vào trưa và chiều 29-9 tại TP Hải Phòng khiến 8 người bị thương, 202 nhà dân bị tốc mái...

Trưa và chiều 29-9, do ảnh hưởng của bão số 10 gây dông lốc xoáy khiến nhiều nhà dân trên địa bàn TP Hải Phòng bị ảnh hưởng.

Dông lốc Hải Phòng làm 8 người bị thương và 202 nhà dân bị tốc mái - Ảnh 1.

Cột điện gãy đổ, công trình tốc mái sau trận lốc xoáy ở khu vực Hòa Bình, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, tính đến 16 giờ ngày 29-9, trên địa bàn Hải Phòng có 14 xã, phường bị thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Cụ thể, có 8 người bị thương; 202 nhà dân bị tốc mái, 575 m tường rào bị đổ; 38 chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng; 882 ha lúa bị đổ, 32 ha rau màu bị hư hỏng; 151 cây xanh, 57 cột điện, 1 biển hiệu cơ quan gãy, đổ.

Những xã bị thiệt hại lớn là Vĩnh Hải, Khúc Thừa Dụ, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Minh, Hồng Châu, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thuận, Bình Giang, Vĩnh Lại, Nguyên Giáp.

Ông Vũ Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng), cho biết vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-9, trên địa bàn xã đã xuất hiện vòi rồng.

Đến 15 giờ cùng ngày, toàn xã có hơn 10 cột điện và 2 cột đèn chiếu sáng bị gãy; hơn 30 nhà dân bị tốc mái; Nhà văn hóa thôn Linh Đông 4 và Trường Mầm non Tiền Phong bị ảnh hưởng; hơn 30 ha lúa cùng nhiều cây cối, hoa màu bị hư hại.

UBND xã đã chỉ đạo rà soát thiệt hại, cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, thu dọn mái tôn rơi xuống đường, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống.

Dông lốc Hải Phòng làm 8 người bị thương và 202 nhà dân bị tốc mái - Ảnh 2.

Nhiều nhà dân ở xã Vĩnh Hải bị tốc mái

Dông lốc Hải Phòng làm 8 người bị thương và 202 nhà dân bị tốc mái - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng xã Nguyễn Bỉnh Khiêm khắc phục hậu quả do dông lốc gây ra

UBND các xã đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 10, thống kê chi tiết thiệt hại để báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

hỗ trợ người dân người bị thương khắc phục hậu quả dông lốc
    Thông báo