Thời sự

Thời tiết Hà Nội hôm nay 24-8, cảnh báo mưa dông, lốc sét

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong ngày và đêm 24-8, Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông.

Theo kế hoạch, Lễ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24-8 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Thời tiết Hà Nội hôm nay, cảnh báo mưa dông, lốc sét - Ảnh 1.

Lễ Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay 24-8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 24-8 có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–25°C; nhiệt độ cao nhất 31–33°C, có nơi trên 33°C.

Dự báo thời tiết chi tiết nghỉ lễ 2-9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có cập nhật dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 24-8 đến ngày 5-9-2025.

Ở Bắc Bộ, từ ngày 24 đến 31-8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ từ đêm 24 đến 26-8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực ven biển có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33°C, riêng ngày 25 đến 26-8 từ 27-30°C.

Ở Trung Bộ, từ ngày 24 đến 31-8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung nhiều vào chiều tối và đêm.

Riêng từ đêm 24 đến 26-8, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to; Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33°C, riêng ngày 25 đến 26-8 từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng 27-30°C.

Ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 24-31-8, chiều và tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ở Cao nguyên Trung Bộ từ 27-31°C, Nam Bộ từ 30-34°C.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1 đến 5-9-2025: Ở Bắc Bộ và Trung Bộ, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông; ban ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

Ở Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và tối có khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông.

Thời tiết TP HCM hôm nay 23-8: Chuẩn bị kỹ trước khi ra đường bắt đầu từ chiều tối

Thời tiết TP HCM hôm nay 23-8: Chuẩn bị kỹ trước khi ra đường bắt đầu từ chiều tối

(NLĐO) - Theo dự báo, hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa dông về chiều tối và tối

Thời tiết TP HCM hôm nay, 22-8: Nhiều lưu ý quan trọng về chiều tối

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay, TP HCM và Nam Bộ có mưa lớn về chiều tối, trong mưa dông người dân cần lưu ý giữ an toàn.

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực trên đất liền và ngoài biển sẽ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, dông lốc, gió giật mạnh

