Ngày 18-10, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng thông tin kết quả tiếp nhận kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba trên địa bàn Hải Phòng với số tiền hơn 11,8 tỉ đồng được chuyển đến tài khoản 2022 (Ngân hàng TMCP Quân đội) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba (đợt 1)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trên địa bàn thành phố, chương trình diễn ra trong 65 ngày (từ ngày 13-8 đến hết ngày 16-10).

Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và đạt được kết quả tốt đẹp thể hiện tình cảm thủy chung, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam nói chung, người dân TP Hải Phòng nói riêng đối với nhân dân Cuba.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng tổ chức chương trình ủng hộ nhân dân Cuba

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng thông báo kết thúc chương trình ủng vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trên địa bàn Hải Phòng kể từ ngày 17-10. Tài khoản 1505, Ngân hàng TMCP Quân Đội dừng tiếp nhận kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba kể từ ngày 17-10.

Kết quả tiếp nhận kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba trên địa bàn Hải Phòng với số tiền là 11.855.872.000 đồng, được chuyển đến tài khoản 2022 (Ngân hàng TMCP Quân đội) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng trân trọng cảm ơn và gửi lời tri ân đến các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành và ủng hộ chương trình.