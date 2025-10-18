HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hải Phòng ủng hộ nhân dân Cuba hơn 11,8 tỉ đồng

Tr.Đức

(NLĐO)- Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” tại TP Hải Phòng diễn ra trong 65 ngày

Ngày 18-10, Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng thông tin kết quả tiếp nhận kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba trên địa bàn Hải Phòng với số tiền hơn 11,8 tỉ đồng được chuyển đến tài khoản 2022 (Ngân hàng TMCP Quân đội) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hải Phòng ủng hộ nhân dân Cuba hơn 11,8 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba (đợt 1)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng đã phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trên địa bàn thành phố, chương trình diễn ra trong 65 ngày (từ ngày 13-8 đến hết ngày 16-10).

Sau hơn 2 tháng triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm và đạt được kết quả tốt đẹp thể hiện tình cảm thủy chung, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân Việt Nam nói chung, người dân TP Hải Phòng nói riêng đối với nhân dân Cuba.

Hải Phòng ủng hộ nhân dân Cuba hơn 11,8 tỷ đồng - Ảnh 2.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng tổ chức chương trình ủng hộ nhân dân Cuba

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng thông báo kết thúc chương trình ủng vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" trên địa bàn Hải Phòng kể từ ngày 17-10. Tài khoản 1505, Ngân hàng TMCP Quân Đội dừng tiếp nhận kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba kể từ ngày 17-10.

Kết quả tiếp nhận kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba trên địa bàn Hải Phòng với số tiền là 11.855.872.000 đồng, được chuyển đến tài khoản 2022 (Ngân hàng TMCP Quân đội) của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội Chữ thập đỏ TP Hải Phòng trân trọng cảm ơn và gửi lời tri ân đến các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành và ủng hộ chương trình.

Tin liên quan

Đã có gần 600.000 lượt với hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba anh em

Đã có gần 600.000 lượt với hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba anh em

(NLĐO) - Hơn 2 ngày phát động Chương trình "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba", đã có gần 600.000 lượt với số tiền hơn 125 tỉ đồng ủng hộ nhân dân Cuba anh em

Cách xem sao kê ủng hộ nhân dân Cuba

(NLĐO) - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn cách xem sao kê ủng hộ nhân dân Cuba qua trang web chính thức, sau hơn 1 ngày phát động.

Hàng trăm ngàn lượt ủng hộ nhân dân Cuba với số tiền ấn tượng

(NLĐO) - Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhằm hỗ trợ người dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng Việt Nam - Cuba ùng hộ nhân dân Cuba
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo