Khoa học

NASA cử tàu đi xem xét vầng hào quang ma quái của Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Vành địa hoa là tầng khí quyển mới được khám phá của Trái Đất, chỉ phát sáng ở dải cực tím của quang phổ và chạm đến Mặt Trăng.

Theo Live Science, NASA vừa tiết lộ chi tiết về Carruthers Geocorona, một đài quan sát vừa được phóng lên vũ trụ vài ngày trước để nghiên cứu vầng hào quang ma quái geocorona - tức vành địa hoa - của Trái Đất.

Geocorona là một vầng hào quang bí ẩn, sáng lên rực rỡ trong các quan sát cực tím nhưng mắt thường không thể nhìn thấy.

Cấu trúc này chỉ mới được phát hiện vài năm trước, thực ra là tầng khí quyển trên cùng của Trái Đất. Nó nằm bên trên tầng ngoài (exophere), dày đến nỗi chạm đến Mặt Trăng, vật thể có khoảng cách trung bình với trái đất lên tới 384.403 km.

NASA cử tàu đi xem xét vầng hào quang ma quái của Trái Đất - Ảnh 2.

Bức ảnh hiếm hoi về vầng hào quang bí ẩn geocorona (vành địa hoa) của Trái Đất - Ảnh: George Carruthers/NASA

Đài quan sát - tàu vũ trụ Carruthers Geocorona đang trên đường tiến tới điểm Lagrange L1, nơi nó sẽ bắt đầu hoạt động và thu thập dữ liệu từ tháng 3 năm sau.

Điểm Lagrange L1 (Lagrange Point 1) là một trong 5 vị trí đặc biệt trong hệ thống  Mặt Trời và Trái Đất mà tại đó, một vật thể nhỏ (như tàu vũ trụ) có thể đạt được sự cân bằng về lực hấp dẫn và lực ly tâm để hoạt động ổn định.

Tàu này sẽ tham gia cùng một số tàu vũ trụ Mỹ khác cũng đang ở điểm Lagrange L1.

Tại vị trí này, Carruthers Geocorona sẽ theo dõi tầng ngoài của khí quyển Trái Đất và tìm kiếm các chi tiết về vầng hào quang geocorona bao bọc tầng này.

Manh mối sơ khai nhất về vầng hào quang này đến từ một bức ảnh chụp từ năm 1972 bởi các phi hành gia tàu Apollo 16, trong chuyến thăm Mặt Trăng.

Nhưng tác giả của bức ảnh này - TS George Carruthers - nhận ra hình ảnh ông vừa chụp cũng không phản ánh hết cấu trúc bí ẩn vừa được hiển thị trong đó.

Vài thập kỷ sau, một nghiên cứu công bố vào năm 2019 mới xác nhận về tầng khí quyển này và đưa ra các chi tiết căn bản về nó.

Theo nghiên cứu năm 2019 đó, vành địa hoa của Trái Đất có thể mở rộng tới khu vực 630.000 km kể từ bề mặt hành tinh, tức bao bọc cả Mặt Trăng và một phần không gian xa quanh quỹ đạo của nó.

Giờ đây tàu Carruthers Geocorona - với tên gọi vinh danh TS Carruthers - sẽ mang theo máy ảnh mới hiện đại hơn rất nhiều, giúp phơi bày rõ nét hơn vầng hào quang này dưới dải ảnh sáng UV cũng như cách nó tương tác với các tầng khí quyển khác.

Điểm Lagrange L1 cũng xa Trái Đất hơn Mặt Trăng đến 4 lần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quan sát.

