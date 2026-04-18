Quốc tế

NÓNG: Iran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz

Hải Ngọc

(NLĐO) - Iran đảo ngược quyết định mở lại eo biển Hormuz, tái áp đặt các hạn chế đối với tuyến đường thủy quan trọng này trong ngày 18-4.

Theo AP, Iran lý giải nguyên nhân quyết định mới nhất này là do Mỹ tuyên bố không chấm dứt lệnh phong tỏa của họ tại eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy quân sự chung của Iran cho biết: "Việc kiểm soát eo biển Hormuz đã trở lại trạng thái trước đó..., dưới sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang". 

Họ cảnh báo sẽ tiếp tục phong tỏa việc đi lại qua eo biển này chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn còn hiệu lực.

Thông báo được đưa ra vào sáng 18-4 (giờ địa phương), sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa của Mỹ "sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ" cho đến khi Tehran đạt được một thỏa thuận với Mỹ, bao gồm cả vấn đề chương trình hạt nhân của nước này.

* Tiếp tục cập nhật...

Tin liên quan

Mỹ bất ngờ mang tin vui cho Nga, đẩy châu Âu vào thế khó

(NLĐO) - Bộ Tài chính Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt cho phép chủ hàng bán, vận chuyển và dỡ các lô dầu Nga đã được chất lên tàu trước ngày 17-4, theo TASS

Trung Quốc "sẵn sàng tiếp nhận uranium", ông Donald Trump nói Mỹ sẽ vào Iran để lấy

(NLĐO) - Nếu đúng như những gì tổng thống Mỹ nói, việc từ bỏ uranium và đồng ý cho quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ sẽ là những sự nhượng bộ rất lớn của Iran.

Điểm nóng xung đột ngày 18-4: "Xương sống" của lực lượng Mỹ phong tỏa cảng Iran

(NLĐO) - Sở hữu hỏa lực cực mạnh, dàn khu trục hạm lớp Arleigh Burke trở thành "xương sống" trong chiến dịch của Mỹ nhằm phong tỏa toàn diện các cảng biển Iran.

