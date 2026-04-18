Quốc tế

Iran phản bác tuyên bố của ông Donald Trump, nhấn mạnh 4 yêu cầu ở Hormuz

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu từ các trang theo dõi tàu biển cho thấy eo biển Hormuz đã được khơi thông nhưng vẫn còn một số hạn chế.

Theo Mirror, dữ liệu từ dịch vụ theo dõi tàu biển MarineTraffic cho thấy eo biển Hormuz đã mở trở lại và chiếc tàu du lịch đầu tiên đã đi qua kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28-2.

Theo AP, tàu chở khách này mang tên Celestial Discovery, treo cờ Malta, được cho là đang di chuyển không có hành khách và hướng đến Oman, dự kiến cập bến trong ngày 18-4. Con tàu này đã rời Dubai vào ngày 17-4, sau khi neo đậu tại đây 47 ngày.

Mặc dù vậy, theo công ty dữ liệu tàu biển Kpler, vào tối 17-4 - sau khi Mỹ và Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz - việc di chuyển của tàu thuyền qua tuyến đường này vẫn bị hạn chế trong các hành lang cần được phê duyệt.

Tàu du lịch đầu tiên đi qua eo biển Hormuz, Iran đưa ra 4 yêu cầu mới - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz - Ảnh: NASA

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết "một trật tự mới" đã được thiết lập ở eo biển Hormuz.

Theo đó, Hải quân IRGC đưa ra 4 yêu cầu: Các tàu dân sự chỉ được phép đi qua tuyến đường do Iran chỉ định;  các tàu quân sự vẫn bị cấm đi qua eo biển; việc di chuyển phải có sự cho phép của Hải quân IRGC; mọi hoạt động đều phải tuân thủ thỏa thuận về "thời gian im lặng" trên chiến trường và sau khi lệnh ngừng bắn ở Lebanon được thực thi.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 17-4 rằng Iran "hứa không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz nữa". Tuy nhiên, Tehran gọi đây là "tuyên bố vô căn cứ của kẻ thù". 

Ngày 18-4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo trên X rằng Iran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp diễn. 

Theo ông, tổng thống Mỹ đã đưa ra 7 tuyên bố trong vòng một giờ và "cả 7 đều sai sự thật". Trong thời gian Hormuz mở cửa, việc qua lại eo biển sẽ được thực hiện theo "tuyến đường được chỉ định" và phải có "sự cho phép của Iran".

Tàu du lịch đầu tiên đi qua eo biển Hormuz, Iran đưa ra 4 yêu cầu mới - Ảnh 2.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) triển khai hoạt động phong tỏa của Mỹ tại biển Ả Rập hôm 16-4. Ảnh: CENTCOM.

Quân đội Mỹ sẽ rà phá thủy lôi ở Hormuz

Tối 17-4, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói với các phóng viên trong một cuộc điện đàm rằng "lực lượng Mỹ đang theo dõi mọi cảng của Iran".

Vị chỉ huy này cũng cho biết thời gian hiện diện của lực lượng Mỹ tại khu vực này là "vô hạn". “Chúng tôi được trang bị đầy đủ. Chúng tôi có đủ nhân lực. Chúng tôi có tất cả lực lượng cần thiết để duy trì tình trạng này chừng nào còn cần thiết" - ông Cooper tiếp lời.

Đô đốc Cooper cũng cho biết CENTCOM sẽ đảm nhận việc rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz, một công việc mà ông khẳng định là "hoàn toàn nằm trong khả năng". Tuy nhiên ông không muốn mô tả mức độ mà tuyến đường thủy quan trọng này bị Iran gài mìn.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải trên Truth Social rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện sẽ tiếp tục "cho đến khi giao dịch của chúng ta với Iran hoàn tất 100%". Sau đó, ông viết thêm rằng “Iran, với sự giúp đỡ của Mỹ, đã hoặc đang loại bỏ tất cả các thủy lôi!”.

Trung Quốc "sẵn sàng tiếp nhận uranium", ông Donald Trump nói Mỹ sẽ vào Iran để lấy

Trung Quốc "sẵn sàng tiếp nhận uranium", ông Donald Trump nói Mỹ sẽ vào Iran để lấy

