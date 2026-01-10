Hải quan TPHCM thu ngân sách đột phá sau sáp nhập

Chi cục Hải quan Khu vực II vừa tổng kết tình hình hoạt động năm 2025 với nhiều kết quả tích cực sau khi 3 địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập.

Theo đó, sau khi 3 địa phương sáp nhập, chỉ tiêu pháp lệnh của Chi cục Hải quan khu vực II được điều chỉnh tăng từ 130.000 tỉ đồng lên 169.700 tỉ đồng, chiếm khoảng 41,3% tổng chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước của toàn ngành.

Năm 2025, hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa đạt kết quả tích cực, với tổng kim ngạch 220,1 tỉ USD, tăng 4,6% so với năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 109,7 tỉ USD, tăng 3,5%; tổng trị giá nhập khẩu đạt 110,4 tỉ USD, tăng 5,8%.

Theo Chi cục Hải quan Khu vực II, kết quả đạt được phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động thông quan, thể hiện qua việc xử lý 6,2 triệu tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 9,12% so với năm trước. Với kết quả này, chi cục khẳng định vai trò dẫn dắt hoạt động xuất nhập khẩu, đóng góp quyết định vào kết quả kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu đạt mốc 900 tỉ USD.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực II, phát biểu

Năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu chịu nhiều tác động bất lợi, Chi cục Hải quan Khu vực II phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối năm, chi cục đã tăng tốc, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao. Cụ thể, thu ngân sách nhà nước 179.800 tỉ đồng - đạt 106% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 102% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 5% so với năm trước.

Trong đó, thu từ công tác phân loại hàng hóa đạt 323 tỉ đồng, tăng 315%; thu từ công tác trị giá hải quan 253,099 tỉ đồng, tăng 61,53%; thu từ xử phạt vi phạm hành chính 146,66 tỉ đồng, tăng 70%.

Một số nhóm hàng hóa nhập khẩu chủ lực có trị giá lớn, thuế suất cao tiếp tục tăng trưởng mạnh so với năm 2024, trở thành nguồn đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước:

Cụ thể, với máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, kim ngạch có thuế 7,64 tỉ USD, thu ngân sách 18.970 tỉ đồng, tăng 29%. Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu 73.522 chiếc, tăng 0,19%; kim ngạch có thuế 1,41 tỉ USD, tăng 5,3%, thu ngân sách 22.953 tỉ đồng, tăng 11%.

Đột biến là nhập khẩu phân bón, với kim ngạch có thuế 653 triệu USD, thu ngân sách 1.014 tỉ đồng, tăng 333%; sản phẩm từ sắt thép kim ngạch có thuế 937 triệu USD, thu ngân sách 3.105 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2024...