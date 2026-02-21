HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hải sản giá vẫn cao sau Tết

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Hiện các chợ ở TPHCM đã hoạt động trở lại, bán đầy đủ các mặt hàng thực phẩm tươi sống với mức giá vẫn còn cao.

Mùng 5 Tết (21-2), các chợ lẻ ở TPHCM như chợ Bà Chiểu, chợ Thị Nghè, chợ Hòa Bình, chợ Thái Bình, chợ Đo Đạc, có khá đông khách đến mua sắm, chủ yếu là các mặt hàng rau củ, hải sản, thịt cá.

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 1.

Thịt bò bán ở chợ với giá 220.000 đồng/kg cũng ít người mua

Còn tại chợ đầu mối Thủ Đức, số lượng rau củ quả về hơn 800 tấn, hầu hết giá cả đã trở lại như ngày thường, trong đó có nhiều mặt hàng còn giảm giá như dưa leo giảm 2.000 đồng còn 8.000 đồng/kg, khổ qua giảm 10.000 đồng còn 15.000 đồng/kg so với ngày trước đó.

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 2.

Rau củ bán tại chợ Bình Khánh (TPHCM) sáng Mùng 5 Tết

Tuy nhiên, giá rau củ tại các chợ lẻ vẫn ở mức cao như trong Tết. Theo đó, dưa leo 20.000 đồng/kg (chợ đầu mối 8.000 đồng), khổ qua 30.000 đồng/kg (chợ đầu mối 15.000 đồng/kg), cà rốt 30.000 đồng/kg (chợ đầu mối 24.000 đồng/kg), rau thơm 50.000 đồng/kg, bí đao 20.000 đồng/kg (chợ đầu mối 7.000 đồng/kg), cải ngọt, cải xanh đồng giá 35.000 đồng/kg (chợ đầu mối 12.000 - 16.000 đồng/kg), cà chua 30.000 đồng/kg (chợ đầu mối 14.000 đồng/kg), rau muống 30.000 đồng/kg (chợ đầu mối 12.000 đồng/kg).

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 3.

Khách chọn mua hải sản tại chợ Đo Đạc (TPHCM)

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 4.

Các loại ốc bán tại chợ Thị Nghè (TPHCM) thu hút khách mua

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 5.

Khách chọn mua hải sản cho gia đình sử dụng

Tại các chợ, khách chọn mua các mặt hàng hải sản khá nhiều. Các chợ Thị Nghè, Đo Đạc bày bán khá nhiều mực ống, mực lá có giá từ 450.000 - 500.000 đồng/kg, tôm sú biển 420.000 đồng/kg, tôm càng xanh 400.000 - 450.000 đồng/kg, nghêu 50.000 - 90.000 đồng/kg, sò lông nhung 160.000 đồng/kg. Chị Huyền, mua hải sản tại chợ Thị Nghè, cho biết giá hải sản còn khá cao nhưng vẫn mua để đổi khẩu vị. 

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 6.

Bên trong chợ Bình Khánh (TPHCM)

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 7.

Khách mua thịt heo bên ngoài chợ

Mặt hàng thịt heo bán lẻ ở các chợ tuy có giá giảm nhưng vẫn còn ở mức khá cao. Theo đó, thịt ba rọi còn 200.000 đồng/kg (giảm 100.000 đồng so với trước Tết), sườn non 250.000 đồng/kg (giảm 50.000 đồng), nạc dăm 170.000 đồng/kg (giảm 30.000 đồng), thịt đùi 130.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng). Các loại cá hiện có mức giá cao như cá dứa 120.000 đồng/kg, cá thu 350.000 đồng/kg, cá lóc 100.000 đồng/kg, cá rô 100.000 đồng/kg, cá chim 220.000 đồng/kg, cá thác lác 250.000 đồng/kg.

Giá hải sản cao sau Tết tại TP HCM: Tình hình thị trường 2026 - Ảnh 8.

Bên trong nhà chợ Thị Nghè (TPHCM) vắng khách

Tuy các chợ hoạt động trở lại nhưng khách vào bên trong nhà lồng chợ vẫn còn thưa thớt. Ngược lại, bên ngoài nhà lồng chợ, nhiều người bày hàng ra bán nên khách tập trung mua sắm khá đông. Còn tại chợ Bình Khánh, phường An Khánh (TPHCM), bên trong nhà lồng chỉ có vài ba sạp thịt mở bán, còn lại hàng chục sạp vẫn bỏ trống. 

Sáng Mùng 5 Tết tại các chợ truyền thống ở TPHCM

Ấm áp Chợ Tết Công đoàn trực tuyến 2026

Ấm áp Chợ Tết Công đoàn trực tuyến 2026

(NLĐO)- 200.000 đoàn viên, người lao động được tặng voucher mua hàng miễn phí tại Chợ Tết Công đoàn trực tuyến

Chợ mở cửa trở lại nhưng thưa thớt khách

(NLĐO) – Ngày mùng 4 Tết nhiều chợ lẻ cũng như chợ đầu mối tại TP HCM đã hoat động trở lại bình thường.

Độc đáo chợ “đồng” giữa phố núi Gia Lai

(NLĐO) – Không bảng hiệu, không sạp hàng kiên cố, chợ “đồng” nhỏ nằm giữa phố núi Gia Lai vẫn đều đặn họp mỗi buổi chiều.

