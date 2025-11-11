Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

Tr.Đức

(NLĐO)- Hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam và Star Voyager cùng lúc đến với vùng di sản Quảng Ninh, mang theo hơn 3.100 hành khách

Ngày 11-11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp đón hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas), mang theo hơn 3.100 hành khách và thuyền viên đến với vùng di sản Quảng Ninh. Trong đó, tàu Westerdam mang theo hơn 1.900 khách và tàu Star Voyager mang theo 1.200 khách.

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3 . 100 Khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh - Ảnh 1.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón cùng lúc 2 tàu biển Westerdam và Star Voyager cập bến, mang theo hơn 3.100 du khách đến Quảng Ninh

Ngay sau khi cập cảng, du khách tàu Westerdam tham quan các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, city tour Hạ Long. Đoàn khách cũng di chuyển tới TP Hà Nội và Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) để khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Hai du thuyền Westerdam và Star Voyager đều là "vị khách quen thuộc" của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Năm 2025, Star Voyager đã ghé cảng lần thứ tư, còn Westerdam đánh dấu chuyến cập bến đầu tiên của năm, sau hai lần cập cảng trong năm 2024.

Tính đến hết tháng 10-2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, tổng lượng khách đạt 56.647 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch hạng sang.

Đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chia sẻ mùa cao điểm du lịch tàu biển kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi du khách tận hưởng các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến.

Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hiện đại, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang trở thành một trong những cảng cập bến được yêu thích nhất của các hãng tàu hàng đầu thế giới.

Dự kiến, trong tháng 11-2025, cảng tàu sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế và tính đến hết năm, tổng số lượng chuyến tàu cập cảng sẽ nâng lên 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách, nâng tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt. Đây là con số kỷ lục, khẳng định vai trò trung tâm của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch tàu biển quốc gia.

Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3 . 100 Khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh - Ảnh 2.

Du khách từ tàu Westerdam xuống tàu chuẩn bị khám phá Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: "Việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế cập cảng đang minh chứng rõ nét cho sự khởi sắc của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua đường biển. Hạ Long đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những trải nghiệm đậm bản sắc Việt Nam cho mỗi du khách đặt chân đến Hạ Long."

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 209 chuyến tàu biển hạng sang, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của du lịch tàu biển Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cảng luôn sẵn sàng đón tiếp các đoàn tàu khách quốc tế, thường xuyên kiểm tra rà soát các cầu bến, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chỉnh trang cảnh quan, bố trí các điểm thuận lợi để khách có thể tiếp cận thêm các sản phẩm dịch vụ như: Xe buýt 2 tầng, xe điện vận chuyển khách tham quan TP Hạ Long. Đồng thời, phía cảng tàu cũng hỗ trợ các đơn vị lữ hành tàu biển kết nối các đội tàu phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long và Ban Quản lý vịnh Hạ Long để tạo thuận lợi nhất, an toàn nhất cho khách khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại cảng.

Tin liên quan

828.000 khách quốc tế tới Ninh Bình trong 8 tháng, gần gấp đôi cả năm 2023

828.000 khách quốc tế tới Ninh Bình trong 8 tháng, gần gấp đôi cả năm 2023

(NLĐO)- Trong 8 tháng năm 2024, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã đón trên 6,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 828.000 lượt, gần gấp đôi cả năm 2023

Du lịch biển đảo hấp dẫn du khách quốc tế

Ngành du lịch Việt Nam đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2017, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến con số này vào năm 2030 ước đạt 18 triệu khách, góp phần khẳng định Việt Nam là điểm đến du lịch nổi bật trong khu vực Đông Nam Á

Vietnam Airlines tặng quà giá trị cho khách quốc tế trong dịp Giáng sinh

Sáng 24-12, Vietnam Airlines cùng Sở Du lịch TP HCM và Hiệp hội Du lịch TP tổ chức lễ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến TP HCM trong năm 2016, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

vịnh Hạ Long khách du lịch quốc tế Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long siêu du thuyền hạng sang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo