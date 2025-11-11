Hai siêu du thuyền hạng sang đưa 3.100 khách du lịch quốc tế đến Quảng Ninh

Ngày 11-11, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) liên tiếp đón hai siêu du thuyền hạng sang Westerdam (quốc tịch Hà Lan) và Star Voyager (quốc tịch Bahamas), mang theo hơn 3.100 hành khách và thuyền viên đến với vùng di sản Quảng Ninh. Trong đó, tàu Westerdam mang theo hơn 1.900 khách và tàu Star Voyager mang theo 1.200 khách.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón cùng lúc 2 tàu biển Westerdam và Star Voyager cập bến, mang theo hơn 3.100 du khách đến Quảng Ninh

Ngay sau khi cập cảng, du khách tàu Westerdam tham quan các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Yên Tử, city tour Hạ Long. Đoàn khách cũng di chuyển tới TP Hà Nội và Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) để khám phá các điểm đến văn hóa, lịch sử đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Hai du thuyền Westerdam và Star Voyager đều là "vị khách quen thuộc" của Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Năm 2025, Star Voyager đã ghé cảng lần thứ tư, còn Westerdam đánh dấu chuyến cập bến đầu tiên của năm, sau hai lần cập cảng trong năm 2024.

Tính đến hết tháng 10-2025, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 44 chuyến tàu biển quốc tế, tổng lượng khách đạt 56.647 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Du khách chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của phân khúc du lịch hạng sang.

Đại diện Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chia sẻ mùa cao điểm du lịch tàu biển kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi du khách tận hưởng các hành trình dài ngày qua nhiều điểm đến.

Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hiện đại, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang trở thành một trong những cảng cập bến được yêu thích nhất của các hãng tàu hàng đầu thế giới.

Dự kiến, trong tháng 11-2025, cảng tàu sẽ đón 10 chuyến tàu quốc tế và tính đến hết năm, tổng số lượng chuyến tàu cập cảng sẽ nâng lên 23 chuyến, mang theo khoảng 32.000 lượt khách, nâng tổng lượng khách tàu biển quốc tế năm 2025 lên gần 90.000 lượt. Đây là con số kỷ lục, khẳng định vai trò trung tâm của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển du lịch tàu biển quốc gia.

Du khách từ tàu Westerdam xuống tàu chuẩn bị khám phá Quảng Ninh

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, cho biết: "Việc liên tiếp đón các siêu tàu khách quốc tế cập cảng đang minh chứng rõ nét cho sự khởi sắc của dòng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam qua đường biển. Hạ Long đang trở lại mạnh mẽ trên bản đồ du lịch khu vực, khẳng định vị thế cửa ngõ kết nối thế giới với di sản Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hãng tàu và đối tác lữ hành quốc tế để mở rộng hải trình, đa dạng hóa sản phẩm và mang đến những trải nghiệm đậm bản sắc Việt Nam cho mỗi du khách đặt chân đến Hạ Long."

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2018, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 209 chuyến tàu biển hạng sang, phục vụ gần 280.000 lượt khách quốc tế, góp phần nâng tầm vị thế của du lịch tàu biển Việt Nam trên bản đồ thế giới. Cảng luôn sẵn sàng đón tiếp các đoàn tàu khách quốc tế, thường xuyên kiểm tra rà soát các cầu bến, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chỉnh trang cảnh quan, bố trí các điểm thuận lợi để khách có thể tiếp cận thêm các sản phẩm dịch vụ như: Xe buýt 2 tầng, xe điện vận chuyển khách tham quan TP Hạ Long. Đồng thời, phía cảng tàu cũng hỗ trợ các đơn vị lữ hành tàu biển kết nối các đội tàu phục vụ khách tham quan vịnh Hạ Long và Ban Quản lý vịnh Hạ Long để tạo thuận lợi nhất, an toàn nhất cho khách khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại cảng.