Quốc tế

Hai siêu tàu chở dầu quay đầu tại eo biển Hormuz vào phút chót

Tường Như

(NLĐO) - Hai siêu tàu dầu bất ngờ quay đầu tại eo biển Hormuz khi đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, cho thấy rủi ro an ninh vẫn căng và nguồn cung dầu chưa thể ổn định.

Eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới – tiếp tục nóng bỏng khi nhiều siêu tàu dầu phải đổi hướng vào phút chót. 

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tối 11-4 (giờ địa phương), ba tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC), không có liên hệ trực tiếp với Iran, đã tiến dần từ vịnh Oman về phía eo biển Hormuz. 

Đến rạng sáng 12-4, các tàu này tiếp cận khu vực gần đảo Larak (Iran) – được xem như điểm kiểm soát trước khi vào vùng biển nhạy cảm.

Tuy nhiên, hai tàu là Agios Fanourios I (hành trình đến Iraq) và Shalamar (treo cờ Pakistan, dự kiến đến đảo Das thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) bất ngờ quay đầu, rút lui khỏi khu vực - theo hãng tin Bloomberg. 

Động thái này diễn ra đúng thời điểm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, khiến tình hình an ninh thêm phần khó lường.

Thêm tàu chở dầu quay đầu tại eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Ảnh: AP

Trong khi đó, tàu Mombasa B đi trước đã kịp di chuyển qua tuyến đường giữa đảo Larak và Qeshm – hành lang hàng hải được Iran cho phép. Tuy nhiên, việc chỉ một tàu lọt qua cũng cho thấy mức độ rủi ro vẫn ở ngưỡng cao, khi các hãng vận tải chưa dám mạo hiểm đưa tàu vào khu vực.

Theo Bloomberg, eo biển Hormuz hiện chiếm vai trò then chốt trong vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran khiến tuyến đường này gần như bị tê liệt, gây gián đoạn nguồn cung chưa từng có.

Việc mở lại eo biển đã trở thành nội dung trọng tâm trong các cuộc đàm phán cuối tuần qua. Tuy nhiên, bất đồng giữa các bên vẫn còn lớn, đặc biệt liên quan đến vấn đề an ninh hàng hải và kiểm soát khu vực.

Trong những tuần gần đây, không ít tàu dầu đã thử đi qua eo Hormuz nhưng phải hủy hành trình giữa chừng. Điều này phản ánh tình hình an ninh thay đổi liên tục, khiến các chủ tàu và công ty vận tải buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định.

Nếu cả ba tàu trong ngày 12-4 đi qua trót lọt, lưu lượng tàu bè có thể đã cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Thực tế, trong ngày 11-4, hai siêu tàu dầu Trung Quốc cùng một tàu Hy Lạp đã qua được eo biển Hormuz và chở đầy dầu thô.

(NLĐO) - Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự vĩnh viễn bất chấp cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Pakistan.

(NLĐO) - Cuộc gặp lịch sử tại thủ đô Islamabad của Pakistan kết thúc trong sự thất vọng, khiến hy vọng tìm ra lối thoát cho khủng hoảng Mỹ - Iran càng mịt mù.

(NLĐO) - Các tàu chiến Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz hôm 11-4, lần đầu tiên kể từ khi xung đột Trung Đông nổ ra, và không gặp sự cố nào.

