Quốc tế

Mỹ báo tin xấu sau 21 giờ đàm phán “lúc nóng lúc lạnh” với Iran

Cao Lực

(NLĐO) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 12-4 cho biết nhóm đàm phán của ông đã rời Pakistan sau khi không đạt được thỏa thuận với Iran.

Phó Tổng thống Vance nói rằng Iran đã lựa chọn không chấp nhận các điều kiện của Mỹ, bao gồm việc không phát triển vũ khí hạt nhân.

"Tin xấu là chúng ta chưa đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ đó là tin xấu đối với Iran nhiều hơn là đối với Mỹ. Vì vậy, chúng tôi trở về Mỹ mà chưa đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã làm rất rõ những lằn ranh đỏ của mình" – ông nói.

Các cuộc đàm phán tại TP Islamabad là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Mỹ và Iran trong hơn một thập kỷ, đồng thời là cuộc thảo luận cấp cao nhất kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran.

Kết quả của các cuộc đàm phán có thể quyết định số phận của lệnh ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần và việc mở lại eo biển Hormuz – một điểm nghẽn quan trọng đang bị Iran phong tỏa kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Kể từ khi nổ ra vào ngày 28-2, cuộc xung đột đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, chính phủ Iran cho biết các cuộc đàm phán đã kết thúc và các chuyên gia kỹ thuật của hai bên sẽ trao đổi tài liệu.

"Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục bất chấp một số khác biệt còn tồn tại" - bài đăng cho biết thêm nhưng không nêu rõ khi nào sẽ nối lại.

Mỹ kết thúc 21 giờ đàm phán căng thẳng, “lúc nóng lúc lạnh” với Iran - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự họp báo sau khi gặp các đại diện từ Pakistan và Iran vào ngày 12-4 tại TP Islamabad - Pakistan. Ảnh: AP.

Phó Tổng thống Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner đã gặp Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi của Iran trong 2 giờ trước khi tạm nghỉ, theo một nguồn tin từ phía Pakistan - quốc gia trung gian.

"Tâm trạng của hai bên thay đổi liên tục và bầu không khí lúc nóng lúc lạnh trong suốt cuộc gặp" - một nguồn tin khác từ Pakistan nói về vòng đàm phán đầu tiên.

Trước khi đàm phán bắt đầu, một nguồn tin cấp cao của Iran khẳng định Mỹ đã đồng ý giải phóng tài sản Iran bị đóng băng tại Qatar và các ngân hàng nước ngoài khác.

Tuy nhiên, một quan chức của Mỹ đã phủ nhận việc Washington đồng ý giải phóng số tiền này.

Ngoài việc yêu cầu giải phóng tài sản ở nước ngoài, Tehran còn yêu cầu quyền kiểm soát eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến sự và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm cả Lebanon, theo truyền hình nhà nước Iran và các quan chức.

Tehran cũng muốn thu phí quá cảnh tại eo biển Hormuz.

Mục tiêu của Tổng thống Donald Trump đã thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, tối thiểu ông muốn đảm bảo quyền tự do lưu thông cho vận tải toàn cầu qua eo biển Hormuz, cũng như làm suy yếu chương trình làm giàu hạt nhân của Iran để đảm bảo nước này không thể chế tạo bom nguyên tử.

Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm, xuất hiện các chuyến bay bổ sung từ Tehran

Mỹ - Iran đàm phán xuyên đêm, xuất hiện các chuyến bay bổ sung từ Tehran

(NLĐO) - Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan được thông báo sẽ kéo dài sang ngày thứ hai, tức ngày 12-4.

Đàm phán "lịch sử" bắt đầu, ông Donald Trump nói Iran “thua đậm”

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt đầu dọn sạch eo biển Hormuz và Iran đang “thua to” trong cuộc xung đột từ hôm 28-2.

Hàng ghế đặc biệt trên chuyến bay chở phái đoàn Iran đến Pakistan

(NLĐO) - Trên chuyến bay tới Islamabad - Pakistan, hàng ghế đầu của máy bay không dành cho quan chức Iran mà lặng lẽ đặt những di vật dính máu của trẻ em Minab.

