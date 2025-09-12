HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hai start-up tài sản số bất ngờ thông báo "dừng phục vụ" tại Việt Nam, vì sao?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Việc Coin98, Kyberswap ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam được cho là do chưa đáp ứng được những điều kiện mà Nghị quyết 05/2025 đưa ra.

Ngày 12-9, cộng đồng tiền mã hóa trong nước bất ngờ trước thông báo của Coin98 Wallet – ví tiền số do đội ngũ start-up người Việt phát triển. Cụ thể, fanpage chính thức của ví này thông báo: "từ hôm nay, Coin98 Wallet sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người dùng là công dân hoặc người cư trú tại Việt Nam". Quyết định này được đưa ra nhằm tuân thủ các quy định pháp luật mới của Việt Nam liên quan đến thị trường tài sản mã hóa.

TIN LIÊN QUAN

Theo giải thích, Coin98 Wallet là ví không lưu ký (non-custodial), nên việc ngừng cung cấp dịch vụ chỉ ảnh hưởng đến hoạt động ứng dụng, không tác động đến quyền sở hữu hay khả năng kiểm soát tài sản của người dùng.

Các kênh cộng đồng tiếng Việt của Coin98 cũng ngừng cập nhật, trong khi người dùng tại các khu vực khác trên thế giới vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm và nhận thông tin từ hệ thống kênh quốc tế.

Coin98 được đồng sáng lập bởi Lê Thanh (người khởi xướng dự án từ năm 2017) và Nguyễn Thế Vinh, gia nhập từ năm 2019. Cả hai đã cùng phát triển Coin98 thành hệ sinh thái Ninety Eight, một trong những start-up blockchain lớn mạnh tại Việt Nam.

Hệ sinh thái Ninety Eight hiện bao gồm nhiều sản phẩm DeFi (tài chính phi tập trung) và Web3 như Coin98 Wallet, Coin98 Exchange, Coin98 Portfolio, Coin98 Labs, cùng quỹ đầu tư Coin98 Ventures – chuyên hỗ trợ các dự án blockchain/Web3 mới.

Ngoài ra, thông qua Coin98 Ventures, dự án tham gia hỗ trợ và đầu tư vào nhiều startup blockchain/Web3 khác.

Hai start-up tài sản số bất ngờ thông báo "dừng phục vụ" tại Việt Nam, vì sao?- Ảnh 3.

Coin98 Wallet thông báo tạm dừng dịch vụ

Không chỉ Coin98, Kyberswap, sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Việt Nam cũng vừa tạm chặn truy cập IP Việt Nam cùng một số quốc gia.

KyberSwap là sàn giao dịch được phát triển bởi Kyber Network, một dự án blockchain do hai nhà đồng sáng lập người Việt là Lợi Lưu và Victor Trần dẫn dắt.

Hệ sinh thái Kyber tập trung vào DeFi và thanh khoản đa chuỗi, hỗ trợ các blockchain lớn như Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum và Optimism.

Hai start-up tài sản số bất ngờ thông báo "dừng phục vụ" tại Việt Nam, vì sao?- Ảnh 4.

Kyberswap chặn quyền truy cập người dùng Việt Na

Động thái của hai start-up về tài sản số nói trên diễn ra ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05/2025, có hiệu lực từ ngày 9-9, cho phép thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa trong 5 năm. Nghị quyết này tạo khung pháp lý cho việc phát hành, chào bán, giao dịch và cung cấp dịch vụ tài sản số, đồng thời siết chặt hoạt động quản lý đối với nhà đầu tư trong nước.

Theo quy định, để được cấp phép vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng, trong đó ít nhất 65% vốn do tổ chức trong nước nắm giữ và tối thiểu 35% đến từ ít nhất hai tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Đặc biệt, nhà đầu tư Việt Nam bắt buộc phải chuyển tài sản mã hóa về lưu ký và giao dịch tại các tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép. Sau 6 tháng kể từ khi sàn trong nước đầu tiên đi vào hoạt động, mọi giao dịch ngoài kênh chính thức sẽ bị xử lý, từ xử phạt hành chính cho đến truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm.

Việc Coin98, Kyberswap ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam được cho là do chưa đáp ứng được những điều kiện mà Nghị quyết 05/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đưa ra. 

Coin98 KyberSwap tiền số bitcoin sàn giao dịch tài sản số tài sản mã hóa Quỹ đầu tư công ty chứng khoán
