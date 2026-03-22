Hai tài xế đánh nhau ở phường Chợ Lớn đã đến trụ sở công an

Ngày 22-3, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mời hai tài xế đánh nhau trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn, đến trụ sở làm việc.

Hai tài xế tại trụ sở công an.

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 21-3, tài xế của 2 phương tiện ô tô trong lúc chạy xe ở vòng xoay Hải Thượng Lãn Ông, đoạn giao lộ đường Châu Văn Liêm - Hải Thượng Lãn Ông đã xảy ra xích mích vì không nhường đường cho nhau dù không va chạm giao thông.

Cả hai sau đó xuống xe cự cãi và đánh nhau. Vụ việc khiến tài xế xe van chở hàng bị thương vùng đầu.

Hiện Công an phường Chợ Lớn đã tiếp nhận hồ sơ từ Đội CSGT Chợ Lớn để xử lý theo quy định.

