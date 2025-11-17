Hỗn chiến ở TP HCM do mâu thuẫn từ bữa tiệc sinh nhật

Liên quan thông tin "Hỗn chiến từ quán nhậu ra ngoài đường" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 17-11, lực lượng chức năng TPHCM đã lấy lời khai một số thanh niên.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23 giờ khuya 15-11, nhóm thanh niên khoảng 20 người dự sinh nhật tại quán nhậu ốc đêm ở đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú. Tại đây, một số người trong nhóm có qua bàn khác để mời bia thì xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên ngồi bên cạnh.

Hai nhóm sau đó cầm ly thủy tinh lao vào nhau ẩu đả, đánh luôn nhân viên quán nhậu. Xô xát sau đó tiếp diễn bên ngoài quán.

Hậu quả 2 nhân viên quán thương tích và một số thanh niên ở hai nhóm cũng bị thương.

Do hỗn chiến, nhiều thực khách hoảng sợ nên chạy ra ngoài. "Có cả trăm người sau đó đến chứng kiến vụ việc" - một người dân khu vực kể lại.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Tăng Nhơn Phú đưa một số thanh niên về trụ sở, triệu đồng thời triệu tập những người liên quan.

Rất đông người dân tụ tập theo dõi vụ việc.

Bước đầu, một số thanh niên tham gia hỗn chiến khai do xin đá uống bia nhưng bị từ chối nên xảy ra mâu thuẫn, từ đây dẫn đến vụ việc. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.