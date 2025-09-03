Hai thiếu nữ 16 tuổi cùng phòng trọ tử vong với lời nhắn gửi chủ nhà trọ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai thiếu nữ 16 tuổi cùng phòng trọ tử vong với lời nhắn gửi chủ nhà trọ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân 2 thiếu nữ 16 tuổi ở cùng phòng tử vong với lời nhắn "xin đừng vứt quần áo của chúng em đi" .

Ngày 3-9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về nguyên nhân tử vong của 2 thi thể nữ ở hồ Hoàng Mai 3, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, ngày 26-8, 2 thi thể nữ giới được người dân phường Nếnh phát hiện nổi trên mặt hồ Hoàng Mai 3 vào hai khung giờ khác nhau.

- Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể 2 nạn nhân. Ảnh: MXH

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường báo cáo Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an xác định nạn nhân là chị G.T.C. (SN 2009) và chị L.T.S. (SN 2009) cùng có hộ khẩu tại xã Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Trước đó, 2 nạn nhân thuê trọ tại một nhà trọ ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, khám xét tại phòng trọ phát hiện 2 mảnh giấy để lại trên tường nhà với nội dung nhắn gửi gia đình: "Em xin lỗi chị. Em và bạn em có thể đã chết rồi, xin chị đừng vứt quần áo của chúng em đi. Xin chị hãy gọi điện cho bố mẹ chúng em và nhờ họ lấy lại. Cảm ơn chị".

Theo thông tin từ bà T.T.V., chủ nhà trọ, 2 nạn nhân đã thuê trọ của gia đình gần 1 tháng. Trước khi xảy ra sự việc, bà V. vẫn thấy 2 nữ công nhân đi làm bình thường.

Căn cứ các chứng cứ thu thập được và khám nghiệm tử thi, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh xác định 2 nạn nhân tự tử, nguyên nhân tử vong do đuối nước.

Tin liên quan

Tá hỏa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện

Tá hỏa phát hiện nhiều thi thể trôi dạt trên lòng hồ thủy điện

(NLĐO) - Chỉ trong thời gian ngắn, người dân tá hỏa phát hiện nhiều thi thể chưa rõ danh tính trôi dạt tại khu vực lòng hồ thủy điện.

Phát hiện thi thể đang phân hủy trong ô tô dập nát dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

(NLĐO) - Trong lúc đi rừng, người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn, bên trong có một thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Xác định danh tính thi thể được phát hiện cùng xe ô tô Fortuner dưới vực sâu

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã xác định danh tính thể phân hủy mạnh được phát hiện cùng xe ô tô Fortuner dưới vực sâu ở khu vực Mẫu Sơn.

cơ quan chức năng cơ quan Cảnh sát điều tra công an phường thi thể nữ công nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo