Hái trộm cà phê, nam thanh niên bị tóm khi quay lại vườn lấy "chiến lợi phẩm"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hái trộm cà phê, nam thanh niên bị tóm khi quay lại vườn lấy "chiến lợi phẩm"

Trường Nguyên

(NLĐO) - Hái trộm được 2 bao cà phê rồi giấu ngay trong vườn của người dân, khi Đ. quay lại định mang "chiến lợi phẩm" đi thì bị bắt

Công an xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý Đ.T.M. (30 tuổi, quê Nghệ An), đối tượng hái trộm cà phê của người dân địa phương.

Hái trộm cà phê rồi giấu tại vườn, nam thanh niên bị tóm khi quay lại lấy "chiến lợi phẩm" - Ảnh 1.

Đ.T.M. tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 3-11, M. đi bộ đến vườn cà phê của ông Lê Tấn Tr. tại thôn Phúc Hưng, xã Phúc Thọ Lâm Hà hái trộm được 2 bao. Chưa thể mang đi, thanh niên này giấu 2 bao cà phê dưới gốc cây gần mép đường rồi đi bộ trở về.

Sáng cùng ngày, ông Tr. ra vườn thì thấy có dấu hiệu cà phê bị hái trộm, bẻ cành tơi tả. Khi kiểm tra, ông phát hiện 2 bao cà phê giấu dưới gốc. Nhận định kẻ gian sẽ quay trở lại lấy "chiến lợi phẩm", ông Tr. báo Công an xã Phúc Thọ phối hợp để bắt giữ.

Đến trưa 3-11, khi M. chạy xe máy đến chở 2 bao cà phê thì bị người dân phát hiện vây bắt. Công an xã Phúc thọ cũng lập tức có mặt hỗ trợ, xử lý vụ việc.

Hái trộm cà phê rồi giấu tại vườn, nam thanh niên bị tóm khi quay lại lấy "chiến lợi phẩm" - Ảnh 2.

Một trong 2 bao cà phê mà M. giấu trong vườn nhà ông Tr. sau khi hái trộm.

Theo ông Tr, ngoài 2 bao cà phê nêu trên, có thể một phần cà phê đã bị kẻ gian đưa đi tiêu thụ

Lãnh đạo Công an xã Phúc Thọ cho biết mùa thu hoạch cà phê sắp đến cao điểm, công an xã sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo vệ tài sản cho người dân. Địa phương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình.

Tin liên quan

Vụ sản xuất cà phê giả: Tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai

Vụ sản xuất cà phê giả: Tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai

(NLĐO) - Cơ quan công an đã tạm giữ Giám đốc Công ty Nguyên Phát Gia Lai và một người liên quan để làm rõ vụ việc nghi sản xuất cà phê giả.

CLIP: Bị tấn công bất ngờ, nhóm người ngồi trong quán cà phê hoảng loạn tháo chạy

(NLĐO) - Một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi trong quán cà phê thì bất ngờ có khoảng 10 đối tượng đi xe máy đến xông vào quán rượt đánh

Xác minh clip tranh nhau hàng chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trong quán cà phê

(NLĐO)- Nhiều người tụ tập tại quán cà phê ở Hà Nội, giằng co túi tiền có nhiều chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Lâm Đồng công an tỉnh Lâm Đồng Trộm cà phê xã Phúc Thọ Lâm Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo