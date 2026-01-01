Hai tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây thu phí thử nghiệm

Đúng 0 giờ ngày 1-1-2026, hai tuyến cao tốc thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí không dừng (ETC) với mức phí 0 đồng.

Việc triển khai này thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Thông báo số 606/TB-BXD, yêu cầu hoàn thành các hạng mục để triển khai thu phí từ ngày 1-1-2026 đối với 5 dự án thành phần đầu tư công thuộc giai đoạn 2017-2020.

Tại tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long cho biết hệ thống thu phí không dừng đã chính thức hoạt động từ 0 giờ ngày 1-1-2026. Theo đánh giá ban đầu, các phương tiện lưu thông qua trạm thuận tiện, không xảy ra tình trạng ách tắc hay phải dừng xe chờ đợi.

Trung tâm điều hành tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây



Tuy nhiên, một khó khăn đang phát sinh là tình trạng trộm cắp trang thiết bị, dây điện tại các trạm thu phí. Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết đơn vị đã phải cắt cử nhân sự thức trắng đêm để khắc phục, nối lại dây điện bị mất trộm ngay trước giờ vận hành.

Hiện tại, đơn vị vẫn đang vừa chạy thử nghiệm vừa tiếp tục hoàn thiện các phần mềm và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Được biết, trên toàn tuyến có 7 nút giao, trong đó có 5 nút giao do Ban QLDA Thăng Long quản lý đã được lắp đặt trạm thu phí thông minh.

Tại tuyến Vĩnh Hảo – Phan Thiết, ông Nguyễn Khắc Việt – Giám đốc điều hành dự án, cho biết vẫn chưa thể triển khai vận hành thu phí thử nghiệm ngay ngày đầu năm 2026.



Tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng



Toàn tuyến có 5 nút giao lắp đặt trạm thu phí thông minh. Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 3/5 nút giao đã hoàn thiện hạ tầng. Hai nút giao còn lại là Chợ Lầu và Phan Thiết hiện đang gặp trở ngại do mạng viễn thông yếu, không thể sử dụng kết nối 4G để vận hành liên kết với ngân hàng.

"Để giải quyết vấn đề này, các nhà mạng đang khẩn trương kéo dây đấu nối trực tiếp với hệ thống Back-End. Dự kiến, công tác kết nối này sẽ hoàn thành trong 4-5 ngày tới trước khi hệ thống chính thức vận hành đồng bộ" – ông Việt nói.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các Ban QLDA trong việc hoàn thiện lắp đặt thiết bị và cài đặt phần mềm trước ngày 10-12-2025 để đảm bảo mốc thời gian khai thác đầu năm 2026.