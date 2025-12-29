Vụ ngưng cung cấp xăng dầu trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây: Sở Công Thương Đồng Nai lên tiếng

Những ngày gần đây, Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo: Do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47 (địa chỉ Km41 +100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) xin tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025.

Thông báo tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025

Việc này khiến giới tài xế xôn xao và lo lắng, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cận kề.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100 ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong khi đó, ngày 29-12, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có văn bản báo cáo, đồng thời kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xem xét, cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 401+100 để phục vụ các phương tiện lưu thông.

"Kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Trạm dịch vụ Km 41+100 đối với hai cửa hàng xăng dầu hiện hữu do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Thành trực tiếp kinh doanh, cho đến khi có quyết định hoặc phán quyết chính thức của Tòa án, hoặc quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý vụ việc.

VEC đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Sở Công Thương nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và liên tục của trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc huyết mạch này" - văn bản của VEC nêu.

Ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thông tin, Sở đã nhận được văn bản đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty TNHH TMDV Châu Thành về việc gia hạn giấy phép 2 trạm xăng ở trạm dừng nghỉ km41+100 trên cao tốc. Tuy nhiên, kiểm tra thì giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Châu Thành đã hết hạn.

Sở đã và đang yêu cầu các bên, đặc biệt là VEC - chủ sở hữu hạ tầng phải có ngay phương án duy trì nguồn cung.

Theo người đứng đầu Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, VEC phải chỉ định ngay một đơn vị có đủ tư cách pháp lý để tiếp quản, vận hành 2 cửa hàng xăng dầu ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây một cách hợp pháp.

Đồng thời, VEC có trách nhiệm xây dựng và báo cáo phương án dự phòng khẩn cấp để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối không để gián đoạn dịch vụ xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.