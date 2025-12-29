Vụ ngưng cung cấp xăng dầu trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây: Sở Công Thương Đồng Nai lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ ngưng cung cấp xăng dầu trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây: Sở Công Thương Đồng Nai lên tiếng

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Lãnh đạo Sở Công Thương Đồng Nai yêu cầu VEC - chủ sở hữu hạ tầng, phải có phương án duy trì nguồn cung và phương án dự phòng

Những ngày gần đây, Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo: Do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47 (địa chỉ Km41 +100 cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) xin tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025.

Nguy cơ gián đoạn cung cấp xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - dầu Giây - Ảnh 1.

Thông báo tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025

Việc này khiến giới tài xế xôn xao và lo lắng, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cận kề.

Liên quan vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100 ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong khi đó, ngày 29-12, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có văn bản báo cáo, đồng thời kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xem xét, cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 401+100 để phục vụ các phương tiện lưu thông.

"Kiến nghị Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai xem xét, chấp thuận cho phép duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Trạm dịch vụ Km 41+100 đối với hai cửa hàng xăng dầu hiện hữu do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Châu Thành trực tiếp kinh doanh, cho đến khi có quyết định hoặc phán quyết chính thức của Tòa án, hoặc quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc xử lý vụ việc.

 VEC đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của Sở Công Thương nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và liên tục của trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc huyết mạch này" - văn bản của VEC nêu.

Ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai thông tin, Sở đã nhận được văn bản đề nghị của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty TNHH TMDV Châu Thành về việc gia hạn giấy phép 2 trạm xăng ở trạm dừng nghỉ km41+100 trên cao tốc. Tuy nhiên, kiểm tra thì giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu của Công ty Châu Thành đã hết hạn.

Sở đã và đang yêu cầu các bên, đặc biệt là VEC - chủ sở hữu hạ tầng phải có ngay phương án duy trì nguồn cung.

Theo người đứng đầu Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, VEC phải chỉ định ngay một đơn vị có đủ tư cách pháp lý để tiếp quản, vận hành 2 cửa hàng xăng dầu ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây một cách hợp pháp.

Đồng thời, VEC có trách nhiệm xây dựng và báo cáo phương án dự phòng khẩn cấp để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đảm bảo tuyệt đối không để gián đoạn dịch vụ xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tin liên quan

Cục Xăng dầu thông tin về sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi

Cục Xăng dầu thông tin về sự cố tràn dầu ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Khoảng 200 người đang khẩn trương xử lý sự cố tràn dầu tại Quảng Ngãi, dự kiến đến ngày 31-12 sẽ khắc phục xong.

Phó Thủ tướng chỉ đạo về quản lý giá điện, xăng dầu

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu tập trung quản lý, điều hành giá hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có quản lý giá điện, xăng dầu...

Giá xăng dầu tăng nhẹ

(NLĐO) - 15 giờ chiều ngày 10-7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng nhẹ giá xăng dầu, ngoại trừ dầu mazut.

tỉnh đồng nai Chủ tịch UBND tỉnh nguồn cung xăng dầu cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây trạm xăng dầu 47
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo