Hai "văn phòng ghi danh" ở TP HCM khiến trăm người khóc ròng

TAND TP HCM dự kiến sẽ đưa ra xét xử đối với Võ Văn Hạt Tùng (SN 1989; quê Tiền Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 25-11 tới.



Theo hồ sơ vụ án, Tùng đã dựng lên 2 "văn phòng về đào tạo lái xe" tại TP HCM, gồm: "Văn phòng tư vấn hỗ trợ ghi danh đào tạo và sát hạch lái xe" tại số 80 Quốc lộ 1K, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP Thủ Đức (cũ) và "Văn phòng đại diện Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm" tại số 179A Phạm Hùng, phường 4, quận 8 (cũ).

Ảnh minh hoạ

Mặc dù không có giấy phép hoạt động, Tùng vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp nhận hồ sơ và thu tiền của người có nhu cầu học, thi bằng lái xe các loại.

Kết quả điều tra xác định, Tùng đã chiếm đoạt tiền học phí của 171 người, với tổng số tiền hơn 1,17 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tùng chỉ nộp hồ sơ của 6 người vào Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũ) nhưng cũng không nộp đủ học phí theo quy định.

Từ đơn tố giác của các nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM từng ra thông báo đề nghị những người bị hại tại 2 "văn phòng" nêu trên đã nộp đơn tố giác nhưng chưa đến làm việc thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM để được giải quyết theo quy định.