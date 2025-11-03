HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TP HCM: “Bóng đen” sau đường dây làm giả chứng chỉ hành nghề cho nhiều bác sĩ vẫn là ẩn số

Trần Thái

(NLĐO) - Bị cáo khai đã cùng một người nữa lập nên đường dây làm giả tài liệu để hàng loạt hồ sơ được nộp vào Sở Y tế các tỉnh.

TAND TP HCM vừa công bố bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, quê Cà Mau) 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hồi tháng 4 vừa qua, Điệp ra đầu thú và bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, Điệp tốt nghiệp đại học năm 2006, được tuyển dụng vào VKSND huyện Đầm Dơi cũ, tỉnh Cà Mau. Đến năm 2012, Điệp nghỉ việc, lên TP HCM mở dịch vụ hỗ trợ xin cấp phép thành lập phòng khám và xin cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ.

Trong quá trình này, bị cáo biết rõ nhiều bác sĩ không trực tiếp thực hành tại cơ sở y tế nhưng vẫn muốn được cấp chứng chỉ hành nghề. Lợi dụng nhu cầu đó, Điệp đã liên hệ với các đối tượng bên ngoài để làm giả giấy xác nhận quá trình thực hành, hoặc nhờ các bệnh viện quen ký khống hồ sơ nhằm hợp thức hóa thủ tục, thu lợi bất chính.

Từ năm 2013 đến năm 2015, Điệp phối hợp với một người tên Z (chưa rõ lai lịch) làm giả 6 giấy xác nhận quá trình thực hành cùng nhiều tài liệu liên quan, nộp vào Sở Y tế các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ cho các bác sĩ Đinh Đức M., Nguyễn Thanh D., Vũ Lương Tố T. và Nguyễn Thị Quỳnh H.

- Ảnh 1.

Hình ảnh đối tượng Nguyễn Ngọc Điệp thời điểm công an truy nã

Ngoài ra, Điệp làm giả giấy tờ cho bác sĩ Đinh Lan P. Cụ thể, Điệp đưa giấy xác nhận quá trình thực hành của bệnh viện quận (được làm giả) vào hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ P. tại Sở Y tế Đồng Nai. Qua xác minh, bệnh viện khẳng định chưa từng phát hành giấy xác nhận này nên Sở Y tế Đồng Nai đã từ chối cấp chứng chỉ. Sau đó, Điệp nhờ ông D.H.A là cán bộ Thanh tra Sở Y tế TP HCM, giới thiệu đến Phòng khám đa khoa do bà Nguyễn Thị R. làm giám đốc ký xác nhận khống. Hồ sơ này được nộp lên Sở Y tế TP HCM và được cấp chứng chỉ hành nghề cho bác sĩ P. ngày 5-11-2014.

Bác sĩ P. khai thêm rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã nhờ Điệp hỗ trợ làm hồ sơ xin chứng chỉ. Sau khi cung cấp các tài liệu cá nhân, P. giao toàn bộ cho Điệp xử lý. Cuối tháng 9-2014, bác sĩ này cùng Điệp đến phòng khám ký hợp đồng lao động, đến tháng 11-2014 thì nhận được chứng chỉ hành nghề. Khi đó, Điệp nhận 70 triệu đồng như thỏa thuận rồi hoàn trả sau đó.

Cơ quan điều tra xác định Điệp đã thu lợi bất chính tổng cộng 190 triệu đồng từ các hồ sơ làm giả.

Quá trình xác minh, Sở Y tế và các bệnh viện liên quan đã phát hiện nhiều giấy tờ là giả, dẫn đến việc thu hồi hoặc không cấp chứng chỉ cho một số trường hợp.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời đã xuất trình và tự nguyện trả lại số tiền 190 triệu đồng cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

HĐXX đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, cũng như áp dụng tình tiết tăng nặng do hành vi phạm tội nhiều lần đối với Điệp.

Nhân vật "giấu mặt" vẫn chưa được tìm thấy

Tại toà, Điệp khai trong quá trình làm dịch vụ, bị cáo quen biết với một người tên Z., được cho là có quen hệ rộng trong ngành y tế và có thể nhờ ký khống các hợp đồng lao động, giấy xác nhận thời gian thực hành với chi phí khoảng 20 triệu đồng/lần.

Điệp thỏa thuận với các bác sĩ rằng chi phí làm hồ sơ dao động từ 20 đến 80 triệu đồng, đặt cọc trước một phần, phần còn lại thanh toán sau khi nhận chứng chỉ. Toàn bộ giao dịch được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt. Bị cáo thừa nhận đã giao cho Z. 60 triệu đồng để làm các giấy tờ giả.

Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được nhân thân, lai lịch của đối tượng Z, nên chưa có căn cứ xử lý.

Đối với các bác sĩ liên quan, bản án nêu rõ, nhiều người biết mình chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ nhưng vẫn nhờ người làm hồ sơ. Một số trường hợp đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc chưa đủ yếu tố cấu thành tội, nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.

Riêng bà Nguyễn Thị R., giám đốc phòng khám đã ký xác nhận khống, hành vi có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhưng cũng đã hết thời hiệu truy cứu tại thời điểm điều tra.

Tin liên quan

Khởi tố nhiều người xài chứng chỉ hành nghề y giả

Khởi tố nhiều người xài chứng chỉ hành nghề y giả

(NLĐO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố nhiều bị can trong vụ "chạy" chứng chỉ hành nghề y

Cuộc "mặc cả" giữa 1 cảnh sát hình sự với người hành nghề cho vay lãi nặng ở TP Thủ Đức

(NLĐO) - Tưởng được "nộp phạt để về", người vi phạm hai lần bỏ tiền vào cốp xe của cán bộ công an đang thi hành nhiệm vụ.

Nhóm đối tượng làm giả hồ sơ giúp bác sĩ Trung Quốc hành nghề khắp nước

(NLĐO) - Nhóm bị cáo được xác định đã làm giả hồ sơ để bác sĩ Trung Quốc hành nghề tại các phòng khám đa khoa nhiều tỉnh thành cả nước.

