Mất 7,9 lượng vàng lúc đi chợ, danh tính kẻ trộm khiến gia chủ sững sờ

Ngày 3-11, Công an phường Hương Trà (TP Huế) cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Huế bắt giữ đối tượng Trần Thị Minh Hà (SN 1979; trú phường Phong Thái, TP Huế) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm vàng Trần Thị Minh Hà, người trộm gần 7,9 lượng vàng của người bà con. Ảnh: Phan Bé.

Trước đó, tối 1-11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú TDP Giáp Nhất) về việc bị mất 35 nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng với tổng số khoảng 7,9 lượng vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 24 giờ cùng ngày, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Trần Thị Minh Hà và mời về trụ sở làm việc.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn Vũ, người "mượn thẳng" điện thoại iPhone 16 Plus để đi bán. Ảnh: Phan Bé.



Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên biết rõ quy luật sinh hoạt của gia chủ. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật là số vàng đã trộm được.

Cũng trong ngày, Công an phường An Cựu (TP Huế) đã làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Tuấn Vũ (SN 2008, trú xã Phú Vinh, TP Huế). Đối tượng lợi dụng sơ hở của anh L.C.L. tại một quán Internet trên đường Hồ Đắc Di để mượn rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại iPhone 16 Plus, sau đó bán lấy 10 triệu đồng. Vũ được xác định có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã yêu cầu các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ phương án phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là các hành vi trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng thiên tai để phạm tội.