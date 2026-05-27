Ngày 27-5, một lãnh đạo UBND xã Phụ Dực (tỉnh Hưng Yên) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy 2 xe ô tô 45 chỗ ngay trước cây xăng dầu Vũ Hạ (thuộc địa bàn xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Đám cháy ban đầu bùng lên từ một ô tô 45 chỗ lan sang xe bên cạnh (Ảnh: Cắt từ video)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27-5, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy lên từ một xe ô tô 45 chỗ, sau đó nhanh chóng lan sang xe ô tô đỗ bên cạnh.

Phát hiện sự việc, nhân viên trạm xăng dầu hô hoán cùng người dân hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ 2 phương tiện.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành khống chế, dập tắt đám cháy, không để lan sang trạm xăng dầu.

Hai chiếc xe ô tô khách bị thiêu rụi trơ khung sau vụ hỏa hoạn

Thời điểm xảy ra vụ cháy không có người trên xe, không gây thương vong. Tuy nhiên, 2 xe ô tô đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, thời tiết khu vực trên nắng nóng gay gắt với nền nhiệt đạt 38-39 độ C.