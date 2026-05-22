Cháy lớn ở công ty tại Đồng Nai, cột khói cao cả trăm mét

Chiều 22-5, cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang tiến hành dập lửa vụ cháy lớn tại công ty mút xốp ở phường Phước Tân.

Hiện trường vụ cháy, cột khói cao cả trăm mét ở TP Đồng Nai

Hơn 13 giờ cùng ngày, lửa bùng phát tại nhà máy sản xuất mút xốp của một công ty ở phường Phước Tân (TP Biên Hòa cũ). Phát hiện hoản hoạn, công nhân dùng nước và bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Sau đó, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao cả trăm mét, nhiều người dân ở cách hiện trường vài km vẫn nhìn thấy. Khu vực quanh nhà xưởng xuất hiện mùi khét nồng nặc, nhiều công nhân hô hoán di chuyển hàng hóa và tháo chạy ra ngoài.

Do bên trong chứa nhiều mút và xốp dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 2.000 m2. Mái tôn nhiều khu vực bị nhiệt làm biến dạng, khói lửa liên tục bốc lên dữ dội.

Cột khói cao cả trăm mét

Công an TP Đồng Nai điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới dập lửa. Lực lượng chức năng kéo vòi rồng phun nước từ nhiều hướng để ngăn cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn không ghi nhận thương vong, song nhà xưởng và nhiều nguyên vật liệu bên trong bị thiêu rụi.