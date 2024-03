Haiti chìm trong bạo lực

Trong bối cảnh bất ổn chính trị và bạo lực leo thang khắp quốc gia Caribe, ông trùm có biệt danh "Thịt nướng" này kêu gọi người dân không đưa con đến trường để tránh "thương vong ngoài ý muốn".



Đại sứ quán Mỹ tại Haiti cùng ngày cảnh báo súng đạn đã làm tê liệt giao thông gần sân bay quốc tế Toussaint Louverture ở thủ đô Port-au-Prince và các khu vực lân cận.

"Chúng tôi tạm dừng di chuyển đến sân bay. Những nhân viên có mặt tại sân bay đã được hướng dẫn ở yên đó" - Đại sứ quán Mỹ cho biết.

Cảnh sát giao tranh với một băng đảng ở thủ đô Port-au-Prince - Haiti ngày 1-3 Ảnh: REUTERS

Một ngày trước thông báo trên, đụng độ nổ ra khắp Port-au-Prince, khiến hoạt động bay bị gián đoạn và nhiều cảnh sát thiệt mạng. Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Caraibes hôm 1-3, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Haiti Garry Desrosiers thừa nhận cảnh sát "bị ngợp" trước đợt tấn công liên hoàn của các băng đảng.

"Tình hình ngày 29-2 thật khủng khiếp. Port-au-Prince bước vào thời chiến" - ông Desrosiers lo ngại.

Trong một động thái nhằm vãn hồi an ninh, Thủ tướng Henry ngày 1-3 ký thỏa thuận với Tổng thống Kenya William Ruto về việc đưa 1.000 cảnh sát Kenya đến hỗ trợ.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho đợt triển khai này" - Tổng thống Ruto tuyên bố, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế "tăng cường viện trợ nhân lực, thiết bị và tài chính" để giúp Chính phủ Haiti.

Theo báo Miami Herald, bạo lực leo thang dữ dội ở Haiti kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phê chuẩn kế hoạch triển khai lực lượng an ninh quốc tế do Kenya dẫn đầu đến quốc gia Caribe này, nơi bạo lực băng đảng khiến hơn 314.000 người phải rời bỏ nhà cửa và nạn đói ngày càng tồi tệ.

Khoảng 1.100 người đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt cóc vào tháng 1 - tháng "bạo lực nhất" ở Haiti kể từ khi cựu Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát vào năm 2021.

"Các băng nhóm đang tàn phá đất nước, sử dụng bạo lực làm vũ khí" - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres nói về tình hình Haiti hôm 1-3.