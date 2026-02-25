HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Ham Eun Jung tái xuất màn ảnh nhỏ với "Vòng xoáy tình yêu"

Kim Ngân

(NLĐO) - Sau thời gian vắng bóng, Ham Eun Jung (thành viên nhóm T-ara) chính thức trở lại màn ảnh nhỏ, lần đầu kết hợp cùng nam diễn viên Kim Jin Yeop.

Trong phim "Vòng xoáy tình yêu", Ham Eun Jung vào vai Oh So Ri, con gái duy nhất của một gia đình giàu có, lớn lên trong nhung lụa và tình yêu thuần khiết dành cho Park Ha Ru (Kim Jin Yeop). Từ tình bạn thanh mai trúc mã, mối quan hệ của họ dần nảy nở thành tình yêu sâu sắc. Những tập đầu phim gây thiện cảm nhờ sự tương tác ăn ý của cặp đôi chính và sắc màu tươi sáng của tuổi trẻ.

Bi kịch ập đến khi mẹ Ha Ru bất ngờ trở về, tung ra lời nói dối chấn động rằng So Ri và Ha Ru là anh em cùng cha khác mẹ. Từ đây, cuộc đời So Ri rơi vào vòng xoáy của hiểu lầm, giằng xé giữa tình yêu và đạo lý. Ham Eun Jung ghi điểm khi thể hiện trọn vẹn những lớp nội tâm phức tạp của nhân vật, từ hoang mang, đau đớn đến sự cam chịu và hy sinh.

Ham Eun Jung tái xuất màn ảnh nhỏ với "Vòng xoáy tình yêu" - Ảnh 1.

Tạo hình của Ham Eun Jung và Kim Jin Yeop trong phim "Vòng xoáy tình yêu"

Cao trào đẩy lên khi So Ri phát hiện mang thai với Ha Ru nhưng buộc phải kết hôn với Jo Kyung Jun để bảo vệ gia đình và đứa con chưa chào đời. Nỗi đau bị người yêu rời bỏ trong uất hận được nữ diễn viên khắc họa bằng lối diễn tiết chế, tập trung vào ánh mắt và cảm xúc nội tâm.

Nhiều năm sau, định mệnh một lần nữa đưa hai nhân vật chính đối diện nhau. Lúc này, họ không còn là những người trẻ yếu đuối mà đã trở nên mạnh mẽ, sẵn sàng đối đầu với quá khứ và những âm mưu từng chia cắt mình để giành lại sự thật.

Bên cạnh Ham Eun Jung và Kim Jin Yeop, phim còn có sự tham gia của Son Seong Yoon, Jang Se Hyun, Yoon Chae Na… Nội dung nhiều cú "twist" nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc.

Tại Hàn Quốc, phim từng đạt rating cao khi phát sóng và nhận nhiều đề cử ở các giải thưởng như KBS Drama Awards, cùng đề cử Phim truyền hình Hàn Quốc tại giải của Cosmopolitan Taiwan.

"Vòng xoáy tình yêu" phát sóng lúc 13 giờ hằng ngày trên kênh THVL1.

Tin liên quan

Trưởng nhóm T-ara "kết" ẩm thực, áo dài Việt Nam

Trưởng nhóm T-ara "kết" ẩm thực, áo dài Việt Nam

(NLĐO) - Hahm Eun Jung, trường nhóm nhạc Hàn Quốc T-ara, cho biết ấn tượng đầu tiên của cô khi đến Việt Nam là thấy nhiều xe máy và hình ảnh nhiều người mặc áo dài, đội nón lá.

Phim Hàn Quốc vắng bóng ở Cannes 2025, vì sao?

Lần đầu tiên sau 12 năm, điện ảnh Hàn Quốc không có phim vào danh sách tranh giải tại Liên hoan Phim Cannes 2025

Phim Hàn Quốc “Bỗng dưng trúng số” lập kỷ lục tại Việt Nam

(NLĐO) – Phim “Bỗng dưng trúng số” vượt mốc 27 tỉ đồng, trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay tại rạp Việt.

