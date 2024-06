Hamas bất ngờ gật đầu với nghị quyết của Hội đồng Bảo an

Ngày 10-6, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo ủng hộ đề xuất do Tổng thống Joe Biden đưa ra về lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết ủng hộ kế hoạch ngừng bắn ba giai đoạn được ông Biden đưa ra ngày 31-5. Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng kế hoạch ba giai đoạn ban đầu là ý tưởng của Israel.

Mỹ đã hoàn tất văn bản đó vào ngày 9-6 sau 6 ngày đàm phán giữa các thành viên hội đồng.

Nghị quyết hoan nghênh đề xuất ngừng bắn mới, "được Israel chấp nhận, kêu gọi Hamas cũng chấp nhận và kêu gọi cả hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của mình không chậm trễ và vô điều kiện".

Nghị quyết cũng đi sâu vào chi tiết đề xuất và nêu rõ "nếu các cuộc đàm phán kéo dài hơn 6 tuần cho giai đoạn 1 thì lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì chừng nào các cuộc đàm phán còn tiếp diễn".

Israel được cho là sẽ rút khỏi các khu vực đông dân cư ở Gaza và trả tự do cho một số tù nhân Palestine để đổi lấy một số con tin đang bị Hamas giam giữ.

Giai đoạn hai sẽ là thả tất cả con tin còn sống, trong khi giai đoạn ba liên quan đến việc trao trả thi thể của những người bị bắt và một "kế hoạch tái thiết lớn".

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết do Mỹ soạn thảo ủng hộ đề xuất của Tổng thống Joe Biden về lệnh ngừng bắn giữa Israel - Hamas ở Gaza, ở New York, Mỹ, ngày 10-6. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield phát biểu trước hội đồng sau cuộc bỏ phiếu: "Hôm nay chúng ta đã bỏ phiếu cho hòa bình".

Trong khi đó, Algeria, thành viên Ả Rập duy nhất của hội đồng, ủng hộ nghị quyết này vì nước này tin rằng đó "có thể là một bước tiến tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài".

Về phía Nga, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia đã hỏi Israel đã đồng ý cụ thể những gì và nói rằng Hội đồng Bảo an không nên ký kết các thỏa thuận với "các thông số mơ hồ".

Ông Nebenzia nói thêm: "Chúng tôi không muốn ngăn chặn dự thảo nghị quyết chỉ vì theo như chúng tôi biết, nó được thế giới Ả Rập ủng hộ".

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Gilad Erdan có mặt để bỏ phiếu nhưng không phát biểu trước hội đồng. Thay vào đó, nhà ngoại giao Reut Shapir Ben Naftaly thuộc phái đoàn Israel nói rằng các mục tiêu của Israel ở Gaza luôn rõ ràng.

Bà Naftaly phát biểu: "Israel cam kết thực hiện những mục tiêu này - giải phóng tất cả con tin, tiêu diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas, đồng thời bảo đảm Gaza không gây ra mối đe dọa cho Israel trong tương lai".

Hamas đã lên tiếng hoan nghênh nghị quyết nêu trên của Hội đồng Bảo an, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hợp tác với nhà hòa giải trong việc thực hiện các nguyên tắc của kế hoạch.

Trước đó có thông tin các quan chức Mỹ cân nhắc đàm phán một thỏa thuận đơn phương với Hamas để thả 5 con tin người Mỹ bị giam giữ tại Gaza, trong trường hợp các cuộc đàm phán ngừng bắn có liên quan đến Israel thất bại.

Trong nhiều tháng, các nhà đàm phán từ Mỹ, Ai Cập và Qatar cố gắng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn. Hamas cho biết họ muốn chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở dải Gaza và yêu cầu Israel rút quân khỏi vùng đất có 2,3 triệu dân.