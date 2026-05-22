Ngày 22-5, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố để phục vụ giải chạy bộ Răng Hàm Mặt 2026 – Bước chạy yêu thương, vào ngày 23 và 24-5.

Đường Mai Chí Thọ nhìn từ trên cao.

Theo đó, từ 8 giờ ngày 23-5 đến 14 giờ ngày 24-5, sử dụng một phần vỉa hè của đường Trần Quý Kiên (phường An Khánh và phường Cát Lái) để đặt các trạm tiếp nước, trạm y tế, trạm cổ vũ, nhà vệ sinh lưu động.

Ngày 24-5, hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình chạy các cự ly.

Cụ thể, ở cự ly 30 km (xuất phát lúc 3 giờ, đóng đường chạy lúc 8 giờ), lộ trình gồm: Đường Nguyễn Thiện Thành trước công viên Sáng Tạo → rẽ phải vào đường Trần Bạch Đằng → rẽ trái vào N11 → rẽ phải vào đường Tố Hữu → rẽ phải vào N12 → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → rẽ trái vào đường Trần Bạch Đằng → quay đầu tại điểm chỉ định (dự kiến cách đường Tố Hữu 923 m) → rẽ trái vào đường Tố Hữu → rẽ trái vào đường Bùi Thiện Ngộ → rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ → rẽ phải vào đường Trần Quý Kiên → chạy qua cầu Thời Đại → rẽ phải vào số 103 TML → rẽ trái vào đường Sử Hy Nhan → rẽ trái vào đường Lâm Quang Ky → rẽ trái vào đường Trương Văn Bang → rẽ trái vào đường Bát Nàn → rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Kỉnh → rẽ phải vào đường Bát Nàn → rẽ phải vào đường Trương Văn Bang → rẽ phải vào đường Lâm Quang Ky → rẽ trái vào đường Nguyễn Văn Kỉnh → rẽ phải vào Số 96 → rẽ phải vào 88 - TML → rẽ trái vào đường C → rẽ phải vào đường Vũ Phương Đề → rẽ phải vào 103 TML → đi thẳng vào đường Trần Quý Kiên → cầu Thời Đại → rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ → rẽ trái vào đường Bùi Thiện Ngộ → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → đi thẳng về hướng Công viên bờ Sông Sài Gòn → gầm cầu Ba Son → về đích trước công viên Sáng Tạo.

Với cự ly 21km (xuất phát lúc 4 giờ 30, đóng đường chạy lúc 8 giờ), lộ trình gồm: Đường Nguyễn Thiện Thành trước công viên Sáng Tạo → rẽ phải vào đường Trần Bạch Đằng → rẽ trái vào N11 → rẽ phải vào đường Tố Hữu → rẽ phải vào N12 → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → rẽ phải vào đường Bùi Thiện Ngộ → rẽ phải vào đường Mai Chí Thọ → rẽ phải vào đường Trần Quý Kiên → chạy qua cầu Thời Đại → vận động viên chạy thẳng đường Trần Quý Kiên → rẽ phải vào số 103 TML → rẽ trái vào đường Sử Hy Nhan → rẽ trái vào đường Lâm Quang Ky → rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Kỉnh → rẽ phải vào Số 96 → rẽ phải vào 88 TML → rẽ trái vào đường C → rẽ phải vào đường Vũ Phương Đề → rẽ phải vào 103 TML → đi thẳng vào đường Trần Quý Kiên → chạy qua cầu Thời Đại → rẽ trái vào đường Mai Chí Thọ → rẽ trái vào đường Bùi Thiện Ngộ → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → đi thẳng về hướng công viên bờ Sông Sài Gòn → gầm cầu Ba Son → về đích trước công viên Sáng Tạo.

Với cự ly 10 km (xuất phát lúc 5 giờ 30, đóng đường chạy lúc 7 giờ 45), lộ trình gồm: Đường Nguyễn Thiện Thành trước công viên Sáng Tạo → rẽ phải vào đường Trần Bạch Đằng → rẽ trái vào N11 → rẽ phải vào đường Tố Hữu → rẽ phải vào N12 → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → rẽ phải vào đường Bùi Thiện Ngộ → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → đi thẳng về hướng công viên bờ Sông Sài Gòn → gầm cầu Ba Son → về đích trước công viên Sáng Tạo.

Với cự ly 5 km (xuất phát lúc 6 giờ, đóng đường chạy lúc 7 giờ 15), lộ trình gồm: Đường Nguyễn Thiện Thành trước công viên Sáng Tạo → rẽ phải vào đường Trần Bạch Đằng → rẽ trái vào N11 → rẽ phải vào đường Tố Hữu → rẽ phải vào N12 → rẽ trái vào đường Nguyễn Thiện Thành → đi thẳng về hướng công viên bờ sông Sài Gòn → gầm cầu Ba Son → về đích trước công viên Sáng Tạo.