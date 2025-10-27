HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nước tràn qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc

Trần Thường

(NLĐO) – Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả nước điều tiết, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa phận phía Nam TP Đà Nẵng bị ngập không thể lưu thông.

Tối 27-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng, xác nhận nhiều đoạn đường thấp trũng trên Quốc lộ 1 đã bị nước lũ tràn qua.

Clip: Nước lũ bằng qua Quốc lộ 1 ở TP Đà Nẵng

Cụ thể, đoạn đường xuống KCN Panko (xã Chiên Đàn), khu vực gần trạm dừng nghỉ Bình An, khu vực quán mỳ Kế Xuyên (xã Thăng Điền), khu vực gần cầu Bà Rén (xã Xuân Phú) nước bắt đầu tràn qua mặt đường.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 1.

Nước lũ tràn qua Quốc lộ 1 đoạn dần xuống KCN Tam Thăng

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ 18 giờ 20 phút chiều 27-10, đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông, các phương tiện từ phía Nam đi ra được hướng dẫn lưu thông lên đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho biết, chiều tối 27-10, nước bắt đầu băng qua Quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bà Rén. Thời điểm 18 giờ, mưa giảm nên các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua lại, tuy nhiên nếu trời mưa lớn thì khả năng tối cùng ngày tuyến đường này sẽ bị ngập nặng. Hiện UBND xã cắt cử người túc trực, nếu nước dâng cao, không đảm bảo an toàn sẽ cấm phương tiện lưu thông.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 2.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 3.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 4.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 5.

Nước tràn qua Quốc lộ 1 đoạn gần cầu Bà Rén - xã Xuân Phú - TP Đà Nẵng

Về tình hình mưa lũ trên địa bàn, bà Thủy cho biết một số thôn khu vực vùng Đông của xã như Trà Đình 1, Trà Đình 2, Trung Vĩnh, Phù Sa bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã di dời các hộ dân bị ngập đến nơi an toàn.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 6.

Nước lũ băng qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc - Ảnh 7.

Lãnh đạo xã Xuân Phú thăm hỏi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng mưa lũ

Trong chiều 27-10, lãnh đạo xã Xuân Phú đã chia thành các đoàn đến thăm 5 khu vực bị ngập nhiều nhất của 5 thôn trên địa bàn xã, hỗ trợ 56 suất quà gồm nhu yếu phẩm, lương thực cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

Clip: Nước tràn qua Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Phú

3 ngày qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn kéo dài. Từ 15 giờ chiều 27-10, hồ Phú Ninh thông báo xả nước điều tiết với lưu lượng tối đa 700 m3/giây.

Lúc 15 giờ 30 phút chiều 27-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát đi tin lũ khẩn cấp, đặc biệt lớn trên sông Vu Gia, Thu Bồn và tin lũ trên sông Tam Kỳ. Theo đó, trong chiều cùng ngày, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Trên sông Vu Gia, Thu Bồn đều ở mức trên báo động 3. Trong tối 27 đến sáng 28-10, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên trên mức BĐ3, trên sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1. Trong ngày 28-10, lũ ở hạ lưu Vu Gia - Thu Bồn đạt đỉnh và ở mức trên BĐ3; sông Tam Kỳ ở mức BĐ1-BĐ2.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ dự báo ngập lụt sâu, diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông, Nam Phước, Duy Nghĩa, An Thắng... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

    Thông báo