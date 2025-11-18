Hạn chế lưu thông trên một tuyến đường ở trung tâm TP HCM đến ngày 2-12

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 18-11, giao thông trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ được điều chỉnh.

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Theo đó, từ ngày 18 đến hết ngày 23-11, làn ô tô trên đường Lê Lợi (chia thành 2 đoạn: từ đường Pasteur đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa và từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Phan Bội Châu) sẽ cấm lưu thông để tổ chức sự kiện Hảo Hảo Concert - Kỷ niệm 25 năm.

Từ ngày 18-11 đến hết ngày 2-12, làn ô tô trên đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến Pasteur) sẽ cấm lưu thông để tổ chức Liên hoan Võ thuật quốc tế TP HCM năm 2025 với chủ đề “Võ thuật Việt Nam – Kết nối hòa bình”.

PC08 khuyến cáo người dân có thể lưu thông vào làn hỗn hợp trên đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn... vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt với đường Lê Lợi gồm Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu…, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường.