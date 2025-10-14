HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Từ ngày 14-10, người dân hạn chế lưu thông một số tuyến đường phường Bình Thạnh

Anh Vũ

(NLĐO) - Người dân được khuyến cáo hạn chế lưu thông vào các tuyến đường Chu Văn An, Phan Chu Trinh, Đinh Bộ Lĩnh,...

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08), Công an TP HCM, từ hôm nay đến ngày 15-10, giao thông khu vực Học viện Cán bộ TP HCM, phường Bình Thạnh sẽ được điều chỉnh.

img

Học viện Cán bộ TP HCM - nơi diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I.

Đại diện PC08 cho biết giao thông được điều chỉnh là để phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra tại Học viện Cán bộ TP HCM đến ngày 15-10.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Từ hôm nay đến ngày mai (15-10), người tham gia giao thông cần hạn chế lưu thông vào các tuyến đường Chu Văn An, Phan Chu Trinh, Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bạch Đằng, Nơ Trang Long, Lê Quang Định, Nguyễn Xí và Quốc lộ 13 thuộc địa bàn phường Bình Thạnh.

PC08 khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn lộ trình lưu thông vòng tránh phù hợp; đồng thời chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.

(NLĐO) - Ngân 98, hoa hậu Thuỳ Tiên, An Tây là 3 "hot girl" đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam.

