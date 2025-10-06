Từ hôm nay (6-10), tuyến đường quan trọng ở trung tâm TP HCM bị hạn chế lưu thông

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 6-10, làn ô tô đường Lê Lợi sẽ được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ tuần lễ "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Đường Lê Lợi bị hạn chế lưu thông trong 8 ngày.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức:

Làn ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur), phường Sài Gòn.

Thời gian:

Bắt đầu từ ngày 6 đến 13-10.

Lộ trình thay thế:

Để tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ tổ chức tuần lễ, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.







