Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Tính đến 17 giờ ngày 7-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin nhanh: Mưa lớn sau bão số 11 (Matmo), mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại, trong đó 7 người chết và mất tích, 4.830 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng và 1.608 nhà bị cô lập. Mưa lũ cũng gây ngập lụt, sạt lở và ách tắc giao thông tại 493 điểm trên các tuyến đường ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Bảo đảm tính mạng người dân là trên hết

Ngày 7-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 189 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng chống lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống lũ theo cấp báo động. Tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi những khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ đầu; bằng mọi biện pháp, tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương liên quan trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Các chiến sĩ cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Thái Nguyên chuyển người dân ra khỏi vùng ngập lũ Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên

Nhanh chóng thoát nước, chống ngập

Tình hình thực tế, tại TP Hà Nội, rạng sáng 7-10, trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 đã khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư ngập sâu. Chỉ trong vòng một tuần, khu vực chợ làng bún Phú Đô, phường Từ Liêm phải hứng chịu 2 trận ngập kinh hoàng. Ngoài đường chính, nước ngập khoảng 1 m. Nhiều nhà dân ở tổ dân phố số 2 và 3 - gần khu vực chợ - trong nhà cũng bị nước ngập sâu gần nửa mét.

Mưa ngập tràn vào nhà, nhiều người dân làng bún Phú Đô phải trèo thang thoát hiểm ra ngoài, đề phòng nước ngập gây chập điện, cháy trong khi cửa chính không mở được. Nhiều gia đình đưa người già, trẻ nhỏ đi nơi khác tạm tránh chờ nước rút để bảo đảm an toàn. Nhiều hộ dân bị mất điện, không có nước sạch, đồ đạc và hàng hóa kinh doanh bị hư hỏng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra thực địa tại phường Xuân Phương, trạm bơm Cầu Ngà và phường Tây Mỗ; chỉ đạo các đơn vị vận hành tối đa công suất bơm, chủ động tiêu thoát nước, không để ngập kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 10 giờ ngày 7-10, trên địa bàn vẫn còn khoảng hơn 120 điểm ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Lê Đức Thọ, Dương Đình Nghệ, Quan Nhân, Quang Trung (Hà Đông) và khu vực gầm cầu Thiên Đức (Long Biên)…

Tại Thái Nguyên, UBND tỉnh cho biết mưa lũ khiến 476 nhà bị sạt lở, ngập lụt; 301,61 ha hoa màu bị thiệt hại. Các xã Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa… mưa lớn, nước sông dâng cao, nhiều điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Đáng chú ý, tại tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1. Thiệt hại về tài sản và hoa màu chưa thống kê được, tuy nhiên, ước tính ban đầu tổng thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng. Khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập gồm 3 thôn: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực, với tổng số 196 hộ dân, 779 nhân khẩu. Toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng đã được di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng công an, bộ đội, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn được huy động, sẵn sàng tham gia tìm kiếm, di dời và hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, do Quốc lộ 3B đang bị chia cắt tại nhiều điểm nên công tác ứng phó và tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Tổ chức máy bay tìm kiếm, cứu hộ

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hội tụ của hoàn lưu sau bão số 11 và đới gió Đông Nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ. Tình hình lũ lần này diễn biến nhanh là do nền mực nước lũ trên các sông vẫn ở mức cao sau đợt bão số 10 cách đây chưa đầy một tuần. Mưa lớn dồn dập đã khiến lưu lượng nước tăng mạnh, làm lũ dâng nhanh hơn.

Ngày 7-10, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện gửi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 12; Quân chủng Phòng không - Không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, về việc chủ động ứng phó mưa, lũ lớn do hoàn lưu bão số 11 gây ra.

Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ Tư lệnh các quân khu 1, 2, 3, 4 chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, đơn vị thuộc quyền chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ chính quyền và nhân dân, rà soát kỹ từng khu vực, địa bàn dân cư, đê điều.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, thực phẩm,... tiếp cận những nơi bị chia cắt, vùng ngập lụt khi có lệnh…

Đại diện địa phương tỉnh Quảng Trị (bên phải) nhận khoản hỗ trợ từ TP HCM trao tặng TP HCM hỗ trợ 5 tỉ đồng giúp Quảng Trị Chiều 7-10, đoàn công tác TP HCM do ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi, động viên và trao 5 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra. Nguồn kinh phí được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM vận động từ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân thành phố, thay cho tấm lòng nhân ái, sẻ chia hướng về đồng bào ruột thịt. Cùng chuyến công tác, Sở Y tế TP HCM cũng trao tặng túi thuốc và vật tư y tế hỗ trợ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân sau bão. Tin-ảnh: H.Phúc

Lũ trên nhiều sông lên cao Chiều 7-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát tin cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, tin lũ khẩn cấp trên sông Thương, lũ trên sông Lục Nam. Ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng Phòng Dự báo thủy văn - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết mưa lớn đã khiến mực nước trên các sông dâng rất nhanh; sẽ xảy ra ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa.



