Thời sự

Lập đoàn kiểm tra hàng loạt hồ thủy điện ở miền Bắc sau sự cố thủy điện Bắc Khê 1

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Vào khoảng 13 giờ ngày 7-10, nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn với công suất 2,4 MW, sông Bắc Khê, diện tích lưu vực 325 km2, lưu lượng nước 1.572 m3 xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập chiều dài khoảng 4-5 m, chiều sâu 3-4 m.

- Ảnh 1.

Hình ảnh sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến. Ảnh: Báo và Đài PTTH Lạng Sơn

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thủy điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thủy điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thủy điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

Lập đoàn kiểm tra các hồ chứa thủy điện

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tổ chức ngay đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Tăng cường chỉ đạo, giám sát việc vận hành bảo đảm an toàn đập, hồ chứa của các công trình thủy điện khu vực miền Bắc, nhất là các thủy điện tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu.

Để chủ động ứng phó mưa, lũ lớn, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện, tổ chức trực chỉ huy và trực ban phòng chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật và kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền về tình hình vận hành công trình, nhất là trong tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo quy định.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1: Thiệt hại 50 tỉ đồng, gần 800 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp

(NLĐO) - Ước tính ban đầu vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn gây thiệt hại khoảng 50 tỉ đồng.

VIDEO: Hình ảnh đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ

(NLĐO) - Mưa lớn khiến khiến đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ, nước cuồn cuộn đổ về khu vực hạ du.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

(NLĐO) - Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.

