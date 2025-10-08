HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh

Thùy Linh

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vỡ đê ở xã Tiên Lục, Bắc Ninh, song cơ quan chức năng bác bỏ thông tin trên.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh, cụ thể là ở thôn Ngoài, xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh; trước sáp nhập là thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ), là không chính xác.

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh gây hoang mang dư luận - Ảnh 1.

Nhiều khu vực dân cư tại xã Tiên Lục bị ngập. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết qua thông tin với Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu sông Thương bị tràn, hiện các lực lượng đang chống tràn.

"Thông tin vỡ đê là không chính xác" - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định.

Đây là tuyến đê bao Tiên Lục, chưa được phân cấp. “Đê bao, đê bối là đê bảo vệ một khu vực riêng biệt phía ngoài đê chính, đê bao thường thấp hơn rất nhiều so với đê chính nên chỉ chống với mực nước lũ ngoài sông ở mức báo động 2, trên báo động 2 thường bị tràn hoặc địa phương chủ động cho tràn vào" - ông Luận thông tin thêm.

Về phía địa phương, ông Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục, cho biết: “Do nước từ thượng nguồn sông Thương đổ về nhiều và trời mưa lớn, đêm 7-10, nhiều đoạn đê bối trên địa bàn xã đã bị tràn hoặc vỡ, nước tràn vào đồng ruộng của người dân, gây ngập úng nhiều nơi”.

Đê bối hay còn gọi là đê bao, không phải là đê chính nhưng khi bị tràn vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân ở một khu vực.

Nắm bắt tình hình thực tế, từ chiều tối 7-10, xã Tiên Lục cùng lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán người dân và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao và nhanh, đến 7 giờ sáng 8-10, toàn bộ các thôn trong xã đều bị ngập. “Do nước gây ngập và chia cắt nên chúng tôi đã chủ động di dời, không chờ đến khi nước lên mới xử lý. Tuy nhiên, do lượng nước quá lớn, hiện cả 61/61 thôn của xã đều bị ngập, trong đó nặng nhất là thôn Trằm với 31 hộ dân. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng quân đội và công an di chuyển các hộ này đến nơi an toàn” - ông Cường cho biết.

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh - Ảnh 2.

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh - Ảnh 3.

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh - Ảnh 4.

Tin liên quan

Vỡ đê kênh trong đêm, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường chỉ đạo khắc phục

Vỡ đê kênh trong đêm, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường chỉ đạo khắc phục

(NLĐO)- Ngay khi nhận được tin báo vỡ kênh thoát lũ do ảnh hưởng bão số 5, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đã tới hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ tính mạng nhân dân là trên hết.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

(NLĐO) - Một phần đập thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn bị vỡ do mưa lớn khiến lượng nước đổ về hồ chứa tăng cao.

mưa lớn lũ lụt vỡ đê Bắc Ninh đê điều
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo