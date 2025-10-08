Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh, cụ thể là ở thôn Ngoài, xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh; trước sáp nhập là thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũ), là không chính xác.



Nhiều khu vực dân cư tại xã Tiên Lục bị ngập. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết qua thông tin với Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu sông Thương bị tràn, hiện các lực lượng đang chống tràn.

"Thông tin vỡ đê là không chính xác" - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khẳng định.

Đây là tuyến đê bao Tiên Lục, chưa được phân cấp. “Đê bao, đê bối là đê bảo vệ một khu vực riêng biệt phía ngoài đê chính, đê bao thường thấp hơn rất nhiều so với đê chính nên chỉ chống với mực nước lũ ngoài sông ở mức báo động 2, trên báo động 2 thường bị tràn hoặc địa phương chủ động cho tràn vào" - ông Luận thông tin thêm.

Về phía địa phương, ông Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lục, cho biết: “Do nước từ thượng nguồn sông Thương đổ về nhiều và trời mưa lớn, đêm 7-10, nhiều đoạn đê bối trên địa bàn xã đã bị tràn hoặc vỡ, nước tràn vào đồng ruộng của người dân, gây ngập úng nhiều nơi”.

Đê bối hay còn gọi là đê bao, không phải là đê chính nhưng khi bị tràn vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân ở một khu vực.

Nắm bắt tình hình thực tế, từ chiều tối 7-10, xã Tiên Lục cùng lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán người dân và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao và nhanh, đến 7 giờ sáng 8-10, toàn bộ các thôn trong xã đều bị ngập. “Do nước gây ngập và chia cắt nên chúng tôi đã chủ động di dời, không chờ đến khi nước lên mới xử lý. Tuy nhiên, do lượng nước quá lớn, hiện cả 61/61 thôn của xã đều bị ngập, trong đó nặng nhất là thôn Trằm với 31 hộ dân. Hiện xã đang phối hợp với lực lượng quân đội và công an di chuyển các hộ này đến nơi an toàn” - ông Cường cho biết.