Hàn Quốc nói “Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo”

"Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía vùng biển phía Đông" – thông cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nói rằng họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo nghi vấn từ Triều Tiên.

Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại từ vụ phóng tên lửa đạn đạo này – theo AP.

Triều Tiên công bố hình ảnh một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KNCA)/AP

Động thái trên được xem là màn phô diễn vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng, diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gần đây liên tục thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí, thăm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm tên lửa.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm này nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh "tăng hơn gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường chiến thuật".

Triều Tiên từng tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo vào tháng 11-2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt hợp tác với Hàn Quốc về việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước đó trong tuần, Triều Tiên tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa xuống biển.

Các chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng nhiều khả năng đang đẩy mạnh các vụ thử vũ khí nhằm nhấn mạnh những thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lên đường sang Trung Quốc dự thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết trong chuyến đi này ông Lee sẽ đề nghị Trung Quốc đóng "vai trò mang tính xây dựng" trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.