Quốc tế

Hàn Quốc nói “Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo”

Hải Hưng

(NLĐO) - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía ngoài khơi vùng biển phía Đông bán đảo vào sáng 4-1 (giờ địa phương).

"Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa xác định về phía vùng biển phía Đông" – thông cáo từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng nói rằng họ đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo nghi vấn từ Triều Tiên.

Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại từ vụ phóng tên lửa đạn đạo này – theo AP.

Hàn Quốc nói Triều Tiên “phóng tên lửa đạn đạo” - Ảnh 1.

Triều Tiên công bố hình ảnh một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ảnh: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KNCA)/AP

Động thái trên được xem là màn phô diễn vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng, diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên sắp tới.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un gần đây liên tục thị sát các nhà máy sản xuất vũ khí, thăm một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và trực tiếp giám sát các cuộc thử nghiệm tên lửa.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm này nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra lệnh "tăng hơn gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường chiến thuật".

Triều Tiên từng tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo vào tháng 11-2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt hợp tác với Hàn Quốc về việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước đó trong tuần, Triều Tiên tuyên bố đã phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa xuống biển.

Các chuyên gia nhận định Bình Nhưỡng nhiều khả năng đang đẩy mạnh các vụ thử vũ khí nhằm nhấn mạnh những thành tựu trong lĩnh vực quốc phòng.

Vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lên đường sang Trung Quốc dự thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết trong chuyến đi này ông Lee sẽ đề nghị Trung Quốc đóng "vai trò mang tính xây dựng" trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tin liên quan

Vũ khí "khủng" của Triều Tiên lộ diện

Vũ khí "khủng" của Triều Tiên lộ diện

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa trực tiếp thị sát một vụ phóng thử tên lửa và thăm nhà máy đóng tàu ngầm hạt nhân.

Mỹ bất ngờ tung đòn trừng phạt Triều Tiên

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố các lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên, gia tăng áp lực sau chuyến công du Hàn Quốc của ông mới đây.

Triều Tiên phóng tên lửa hành trình hạm đối đất

(NLĐO) - Triều Tiên hôm 29-10 tuyên bố đã bắn tên lửa hành trình hạm đối đất vào vùng biển phía Tây một ngày trước đó.

Triều Tiên Tên lửa đạn đạo Phóng tên lửa Trung Quốc Hàn Quốc
