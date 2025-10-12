Hàn Quốc quyết liệt sau khi công dân liên tiếp mắc bẫy lừa đảo ở Campuchia

Tòa án tỉnh Kampot (Campuchia) xác nhận 3 công dân Trung Quốc bị bắt giữ và truy tố vì liên quan đến cái chết của một du khách Hàn Quốc 22 tuổi, được xác định là Park Minho.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương và tòa án tỉnh Kampot, nạn nhân Park Minho được tìm thấy đã tử vong bên trong một chiếc xe gần núi Bokor, tỉnh Kampot, vào khoảng 2 giờ sáng 8-8. Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân tử vong do ngừng tim vì bị tra tấn.

Theo tờ The Chosun Daily, vị trí phát hiện thi thể nằm gần một khu vực được biết đến là "khu phức hợp tội phạm", nơi thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ người Hàn Quốc.

Cuối tháng trước, 4 công dân Trung Quốc và một người Campuchia bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì tội bắt cóc và tra tấn một người Hàn Quốc ngoài 50 tuổi tại Phnom Penh, Campuchia. Trước mặt họ là những khẩu súng lục và bộ đàm bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Campuchia

Trang Cambodianess đưa tin cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc là Li Xingpeng (32 tuổi) và Zhu Renzhe (43 tuổi).

Quá trình điều tra mở rộng sau đó đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm thứ ba, Liu Haoxing (29 tuổi), người được xác định là giám sát của nạn nhân tại một biệt thự trên núi Bokor.

Tòa án tỉnh Kampot đã chấp nhận hồ sơ truy tố hình sự số 600, cáo buộc 3 nghi phạm cùng đồng phạm về tội giết người bằng hành vi bạo lực và lừa đảo sử dụng hệ thống công nghệ theo Bộ luật Hình sự Campuchia. Các nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù tỉnh Kampot.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10-10 đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Seoul, ông Khuon Phon Rattanak, để bày tỏ quan ngại sâu sắc và thúc giục Campuchia thiết lập các biện pháp thiết thực, chống lại nạn lừa đảo việc làm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã ban hành cảnh báo đi lại đến Phnom Penh cho công dân nước mình.

"Địa ngục" 160 ngày của hai nạn nhân bị ép lừa đảo

Giữa lúc dư luận chấn động vì vụ án Park Minho, một thông tin khác về việc giải cứu thành công 2 công dân Hàn Quốc bị giam giữ và tra tấn, ép buộc tham gia các hoạt động tội phạm, cũng được công bố vào ngày 11-10.

Hai nạn nhân, anh A (ngoài 20 tuổi) và anh B (ngoài 30 tuổi), được giải cứu vào ngày 2-10.

Anh A bay đến Campuchia sau khi bị dụ dỗ bởi một quảng cáo trực tuyến hứa hẹn mức thu nhập từ 8-15 triệu won/tháng (khoảng 147,4 – 276,4 triệu đồng) cho công việc IT. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh bị đưa thẳng đến một khu phức hợp tội phạm, bị ép tham gia các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại giả danh công chức.

Khi từ chối, anh A liên tục bị đe dọa tra tấn và sau đó bị chuyển đến một khu phức hợp tội phạm khác ở Poipet (thành phố cửa khẩu nằm ở biên giới Campuchia - Thái Lan). Tại đây, anh A bị tịch thu tài sản và bị đánh đập bằng ống nước, bị sốc điện trong hơn 100 ngày.

Trong thời gian bị giam giữ, anh B, bạn cùng phòng của anh A, đã liều lĩnh gửi yêu cầu giải cứu qua Telegram. Tuy nhiên, vụ việc bị bại lộ, khiến cả hai bị trùm túi lên đầu, nhốt trong cốp xe và chở đến TP Sihanoukville - theo tờ Chosun Daily.

Tại địa điểm mới, họ bị còng vào giường khi không làm việc và còng vào mắt cá chân khi làm việc, kèm theo lời đe dọa "sẽ bị giết nếu trình báo lần nữa".

Nhờ một yêu cầu giải cứu lần 2 được gửi qua Telegram sau khoảng 160 ngày giam giữ, cảnh sát địa phương cuối cùng đã can thiệp. Việc giải cứu có sự hỗ trợ quan trọng từ văn phòng nghị sĩ Hàn Quốc Park Chan-dae, sau khi nhận được lời cầu cứu từ gia đình nạn nhân.

Cả hai nạn nhân đang trải qua quá trình điều tra tại Campuchia và chuẩn bị về nước.