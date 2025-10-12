Hàn Quốc quyết liệt sau khi công dân liên tiếp mắc bẫy lừa đảo ở Campuchia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Hàn Quốc quyết liệt sau khi công dân liên tiếp mắc bẫy lừa đảo ở Campuchia

Huệ Bình

(NLĐO) – Sau cái chết của sinh viên Hàn Quốc vì bị tra tấn và vụ giải cứu 2 người khác sau 160 ngày bị giam, Seoul cảnh báo đi lại, tăng cường bảo hộ lãnh sự.

Tòa án tỉnh Kampot (Campuchia) xác nhận 3 công dân Trung Quốc bị bắt giữ và truy tố vì liên quan đến cái chết của một du khách Hàn Quốc 22 tuổi, được xác định là Park Minho.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương và tòa án tỉnh Kampot, nạn nhân Park Minho được tìm thấy đã tử vong bên trong một chiếc xe gần núi Bokor, tỉnh Kampot, vào khoảng 2 giờ sáng 8-8. Kết quả điều tra cho thấy nạn nhân tử vong do ngừng tim vì bị tra tấn.

Theo tờ The Chosun Daily, vị trí phát hiện thi thể nằm gần một khu vực được biết đến là "khu phức hợp tội phạm", nơi thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo việc làm và giam giữ người Hàn Quốc.

Campuchia: Sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết, 2 nạn nhân bị còng tay 160 ngày - Ảnh 1.

Cuối tháng trước, 4 công dân Trung Quốc và một người Campuchia bị cảnh sát địa phương bắt giữ vì tội bắt cóc và tra tấn một người Hàn Quốc ngoài 50 tuổi tại Phnom Penh, Campuchia. Trước mặt họ là những khẩu súng lục và bộ đàm bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Cảnh sát Campuchia

Trang Cambodianess đưa tin cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm người Trung Quốc là Li Xingpeng (32 tuổi) và Zhu Renzhe (43 tuổi).

Quá trình điều tra mở rộng sau đó đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm thứ ba, Liu Haoxing (29 tuổi), người được xác định là giám sát của nạn nhân tại một biệt thự trên núi Bokor.

Tòa án tỉnh Kampot đã chấp nhận hồ sơ truy tố hình sự số 600, cáo buộc 3 nghi phạm cùng đồng phạm về tội giết người bằng hành vi bạo lực và lừa đảo sử dụng hệ thống công nghệ theo Bộ luật Hình sự Campuchia. Các nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù tỉnh Kampot.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 10-10 đã triệu tập Đại sứ Campuchia tại Seoul, ông Khuon Phon Rattanak, để bày tỏ quan ngại sâu sắc và thúc giục Campuchia thiết lập các biện pháp thiết thực, chống lại nạn lừa đảo việc làm.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã ban hành cảnh báo đi lại đến Phnom Penh cho công dân nước mình.

"Địa ngục" 160 ngày của hai nạn nhân bị ép lừa đảo

Giữa lúc dư luận chấn động vì vụ án Park Minho, một thông tin khác về việc giải cứu thành công 2 công dân Hàn Quốc bị giam giữ và tra tấn, ép buộc tham gia các hoạt động tội phạm, cũng được công bố vào ngày 11-10.

Hai nạn nhân, anh A (ngoài 20 tuổi) và anh B (ngoài 30 tuổi), được giải cứu vào ngày 2-10.

Anh A bay đến Campuchia sau khi bị dụ dỗ bởi một quảng cáo trực tuyến hứa hẹn mức thu nhập từ 8-15 triệu won/tháng (khoảng 147,4 – 276,4 triệu đồng) cho công việc IT. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh bị đưa thẳng đến một khu phức hợp tội phạm, bị ép tham gia các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại giả danh công chức.

Khi từ chối, anh A liên tục bị đe dọa tra tấn và sau đó bị chuyển đến một khu phức hợp tội phạm khác ở Poipet (thành phố cửa khẩu nằm ở biên giới Campuchia - Thái Lan). Tại đây, anh A bị tịch thu tài sản và bị đánh đập bằng ống nước, bị sốc điện trong hơn 100 ngày.

Trong thời gian bị giam giữ, anh B, bạn cùng phòng của anh A, đã liều lĩnh gửi yêu cầu giải cứu qua Telegram. Tuy nhiên, vụ việc bị bại lộ, khiến cả hai bị trùm túi lên đầu, nhốt trong cốp xe và chở đến TP Sihanoukville - theo tờ Chosun Daily.

Tại địa điểm mới, họ bị còng vào giường khi không làm việc và còng vào mắt cá chân khi làm việc, kèm theo lời đe dọa "sẽ bị giết nếu trình báo lần nữa".

Nhờ một yêu cầu giải cứu lần 2 được gửi qua Telegram sau khoảng 160 ngày giam giữ, cảnh sát địa phương cuối cùng đã can thiệp. Việc giải cứu có sự hỗ trợ quan trọng từ văn phòng nghị sĩ Hàn Quốc Park Chan-dae, sau khi nhận được lời cầu cứu từ gia đình nạn nhân.

Cả hai nạn nhân đang trải qua quá trình điều tra tại Campuchia và chuẩn bị về nước.

Tin liên quan

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh

Cảnh sát Campuchia phá vụ bắt cóc, tra tấn ngay ở Phnom Penh

(NLĐO) - Campuchia bắt giữ 4 người Trung Quốc, 1 người Campuchia với cáo buộc bắt cóc, tra tấn một người đàn ông Hàn Quốc ngay tại trung tâm thủ đô Phnom Penh.

Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc

(NLĐO) - Một phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Vụ Trung Quốc xử tử hàng loạt kẻ lừa đảo: Gia tộc họ Minh và "Ngọa hổ sơn trang" khét tiếng

(NLĐO) – Trước khi nhiều thành viên nhận án tử tại Trung Quốc, gia tộc họ Minh điều hành đế chế tội phạm lừa đảo và đánh bạc trị giá hàng tỉ USD ở Myanmar.

Hàn Quốc Campuchia lừa đảo qua mạng tra tấn sốc điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo