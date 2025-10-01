HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Một phụ nữ đóng vai trò chủ chốt trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đã nhận tội rửa tiền nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

Yadi Zhang, còn được gọi là Zhimin Qian, đã điều hành các vụ lừa đảo từ năm 2014 đến năm 2017, với phần lớn số tiền bất chính được nắm giữ dưới dạng Bitcoin. Các nạn nhân được hứa hẹn lợi nhuận lên tới 300%.

Zhang đã nhận tội hôm 29-9 tại Tòa án Southwark Crown ở London về tội mua và sở hữu bất hợp pháp tiền điện tử. Cảnh sát London cho biết Zhang nhận tội sau cuộc điều tra kéo dài 7 năm về rửa tiền toàn cầu.

Tranh chấp 7 tỉ USD Bitcoin trong vụ lừa đảo 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc- Ảnh 1.

Yadi Zhang, còn được gọi là Zhimin Qian, đã điều hành các vụ lừa đảo từ năm 2014 đến năm 2017. Ảnh: Cảnh sát London

Sau khi đến Anh bằng hộ chiếu giả, Zhang, 47 tuổi, sống một cuộc sống xa hoa, thuê một biệt thự trị giá 6,7 triệu USD ở một khu vực giàu có của London. Theo các nhà chức trách, Zhang đã cố rửa tiền bất hợp pháp bằng cách mua bất động sản vào cuối năm 2018.

Nhà của Zhang bị đột kích vào tháng 10-2018 và phải mất 2,5 năm các chuyên gia mới phát hiện ra 61.000 Bitcoin trong các ví điện tử được lưu trữ trên nhiều máy tính xách tay. 

Mặc dù số Bitcoin bị tịch thu có giá trị khoảng 1,8 tỉ USD vào thời điểm đó nhưng giá trị của nó đã tăng vọt - tính đến nay đạt khoảng 7 tỉ USD. Đây được xem là một trong những vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Ngay trước khi Zhang bị thẩm vấn vào năm 2020, bà ta đã biến mất không một dấu vết. Đến tháng 4-2024, Zhang bị bắt tại thị trấn York, miền Bắc nước Anh. 

Mặc dù Zhang đã nhận tội nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn đang được đặt ra: Số Bitcoin bị tịch thu sẽ được xử lý như thế nào.

Anh và Trung Quốc đang tranh chấp về việc ai sẽ nắm giữ số Bitcoin này. Những người bị lừa đảo đã kêu gọi chính quyền Bắc Kinh tham gia đàm phán để họ có thể được bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Theo Crypto News, chính phủ Anh muốn thanh lý số Bitcoin này để lấy tiền mặt và sử dụng hàng tỉ USD để bù đắp lỗ hổng trong kho bạc quốc gia. Ngoài phản ứng dữ dội tiềm tàng từ chính phủ Trung Quốc, việc bán tháo của chính phủ Anh có thể gây áp lực kéo giá Bitcoin xuống và làm chệch hướng tăng giá của thị trường hiện nay. 

Số phận của số Bitcoin này vẫn chưa được xác định và Tòa án Tối cao London đang cân nhắc động thái tiếp theo.

Trong khi các quan chức Anh tuyên bố số tiền thu được sẽ được chuyển đến kho bạc, chính phủ Trung Quốc cũng đang chi trả cho một đội ngũ pháp lý để đại diện cho các nạn nhân bị Zhang lừa - bao gồm các doanh nhân, chủ ngân hàng và thẩm phán.

Hiện Zhang đã bị tạm giam trong khi chờ tuyên án. Jian Wen, đồng phạm giúp Zhang rửa tiền, đã bị kết án gần 7 năm tù vào năm 2024.

bất động sản lừa đảo rửa tiền bitcoin Trung Quốc
    Thông báo